Po zaciętej rywalizacji Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego w drugiej turze wyborów na urząd prezydenta RP, wszystko stało się jasne. 1 czerwca br. Polacy tłumnie ruszyli do urn i choć tuż po zamknięciu lokali wyborczych zdawało się, że wygrał reprezentant PO, to najnowsze wyniki Państwowej Komisji Wyborczej jednoznacznie wskazują, że to właśnie kandydat PiS-u, Karol Nawrocki, został nowym prezydentem RP. Z całego świata zaczęły spływać gratulacje, jednak w sieci nie brakuje też gorzkich komentarzy. Swoją niechęć do wyników wyborów w mocnych słowach wyraziła m.in. Krystyna Janda, która od lat nie ukrywa swoich preferencji politycznych.

Krystyna Janda gorzko komentuje wyniki wyborów prezydenckich 2025

Krystyna Janda od lat uznawana jest za jedną z najlepszych polskich artystek. Fani kochają nie tylko jej ogromny talent, wyjątkowo atrakcyjną aparycję, ale przede wszystkim bezpośredniość. Polska aktorka filmowa i teatralna, reżyserka i felietonistka bowiem wbrew konwenansom wprost wyraża swoją opinię na temat otaczającej ją rzeczywistości, także tej politycznej. Po tym, jak nowym prezydentem Polski został Karol Nawrocki, w sieci zawrzało. Również Krystyna Janda postanowiła ocenić wybór Polaków. Na swoim facebookowym koncie Krystyna Janda w gorzkich słowach odniosła się do wyniku drugiej tury wyborów prezydenckich.

Idę do pracy. Dziś dzień techniczny przed kolejną premierą i wieczorem ''Biała Bluzka'' spektakl zamknięty. We czwartek premiera w Teatrze Polonia. MATKA Witkacego. W niedzielę obchody 20- lecia naszej fundacji. I tak codziennie, każdego dnia od lat. Pracowite życie z pluciem w twarz przez wrogów. Taki kraj, taka ojczyzna. Tylko na szczęście, nic ode mnie nie zależy oprócz tego czego się podjęłam. Dziś wstyd za innych i upokorzenie - napisała aktorka.

Krystyna Janda ostro o wyniku wyborów prezydenckich "Polska zaczyna iść do tyłu"

Jak przyznała Krystyna Janda w swoim wymownym facebookowym wpisie, jej zdaniem nasz kraj zaczyna zmierzać w złym kierunku, a jej samej jest wstyd za wybór, jakiego dokonali rodacy.

Współczucie dla nas wszystkich ale przede wszystkim przegranych. Polska znów zaczyna iść do tyłu, a nienawiść rośnie z dnia na dzień. Dwa lata do wyborów parlamentarnych. Październik 2027 - dodała.

Pod postem artystki zawrzało. Podczas gdy część internautów wspierała opinię artystki, inni podkreślali, by uszanowała wybór większości Polaków.

Niezwykle trudny czas przed nami.

Strasznie smutne.

Jak można obrażać ludzi o odmiennych poglądach, przecież wygrała Demokracja, oczywiście pani Janda dalej pluje jadem, trochę pokory i kultury, wstyd - komentowali internauci.

Wybory prezydenckie 2025 z najwyższą frekwencją w historii

Choć wynik wyborów prezydenckich 2025 podzielił Polaków, jedno jest pewne - tak emocjonującej kampanii prezydenckiej w historii Polski jeszcze nie było. Podczas drugiej tury padła rekordowa frekwencja wyborów prezydenckich. Do urn wyborczych poszło aż 71,63% uprawnionych Polaków. Wydano 21 mln 33 tys. 457 ważnych kart do głosowania, podczas gdy uprawnionych do głosowania były 29 mln 363 tys. 722 osoby.

Ostatecznie to Karol Nawrocki zdobył aż 10 606 628 głosów z kolei na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 10 237 177 osób.

