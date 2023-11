Reklama

Polska drużyna na Mundialu 2018 przegrywa w fatalnym stylu. Pierwszy mecz z Senegalem Polska przegrała 1-2, wczoraj z Kolumbią 3-0. Kibice nie tak wyobrażali sobie powrót polskiej drużyny po 12 latach na Mundial. Komentarze internautów są miażdżące, niektórzy uważają, że piłkarze skupili się na zarabianiu pieniędzy na reklamach zamiast na przygotowaniach do mistrzostw. I nie przebierają w słowach krytykując ich występ.

Co na to polskie gwiazdy i niektóre WAGs?

Bronią piłkarzy i uważają, że niesprawiedliwie ocenia się ich grę. Aktorzy i celebryci biorą udział w kampanii pod hasłem:

"Jeśli nie stać was na wsparcie, kiedy przegrywamy – nie macie prawa wspierać nas kiedy wygrywamy".

Marina zamieściła obrazek, ale wyłączyła możliwość komentowania. A inni?

Gwiazdy bronią polskich piłkarzy po przegranej z Kolumbią. Jak?

Joanna Koroniewska stwierdziła na Instagramie, że jako matka chce nauczyć dzieci, że porażka może być motywująca i nie rozumie hejterskich wpisów pod adresem polskiej reprezentacji.

Napiszę tylko jedno- po mundialu- smutek ogarnia pewnie większość z nas- oczywiście każdy ma prawo do wyrażania własnej opinii, jako kibic i Polak, ale błagam, nie rozumiem niektórych hejtow, wyzwisk i chamskich tekstów. To takie ważne- gro z nas to rodzice, którzy starają się wychować swoje dzieci jak najlepiej i najmądrzej i myślę sobie, właśnie jako Matka, że podstawową prawdą, której chcę nauczyć swoje dzieci to fakt, że każda, nawet największa porażka może je ukształtować, nauczyć pokory i z pewnością zmobilizować do cięższej pracy. Tyle w temacie.

Ściskam w ten smutny deszczowy poranek. Wszystkich - czytamy we wpisie Joanny Koroniewskiej.

Większość komentujących jednak nie podziela zdania Koroniewskiej.

- A ja całkowicie rozumiem wszystkie słowa krytyki... Nawet od kibiców którzy za tych kibiców się uważają. Ten kto nie krytykuje jest tylko klakierem zapatrzonym w swoją reprezentację. Nie oszukujmy się.. Dobrze grają ale w reklamach. - Jak ja źle wykonam prace ponosze konsekwencje. Jak każdy... A oni wyjechali z kolejnymi $? Za co? Za co trener dostaje 200.000zl? No przepraszam

I ja też się z tym zgadzam !!! Chłopaki - i tak Was kochamy !!! ❤️ emocje potrafią zeżreć człowieka, nie zawsze wszystko dzieje się tak, jak byśmy chcieli .. to nie koniec świata przecież !!! Nie ma co rozpaczać ???? Do przodu rodacy !!! ???? wszyscy ???? - napisała Basia Kurdej-Szatan.

Odpowiedz jej fanów?

Dajcie już spokój z tymi głupotami ????każdy widział co się działo. To nie jest ta sama drużyna co na euro. Brak chęci, brak siły, brak wszystkiego. Żal tylko mniej popularnych piłkarzy jak np. Pazdan a reszta, no cóż reklamy, lans i rozdawanie autografów a nie ciężka praca - czytamy jeden z komentarzy pod wpisem aktorki.

U Pauliny Krupińskiej rozgorzała dyskusja, w której głos zabrały Marcelina Zawadzka czy Aleksandra Szwed.

marcelina_zawadzka: To prawda!!!!! Jak ja im teraz współczuje... znieść te porażkę i komentarze... sport... taki jest ze czasami się wygrywa czasmi przegrywa... - napisała Marcelina Zawadzka.

Wtedy internauci zaczęli jej odpowiadać.

To prawda, raz sie wygrywa a raz przegrywa... ale w jakim stylu ?!! Tak to jest jak się wypowiadają celebrytki które oglądały jeden mecz. Wystarczy spojrzec na taki Iran czy Maroko. Także przegrali ale w jakim stylu ! Tak jak powiedział wczoraj komentator: za nami nikt nie będzie płakał.... bo ta ich gra to była istna tragedia

aleksandra_szwed ja przepraszam że się wtrące, ale czy mi się tylko wydaje, czy między "głaskaniem po głowie" a "rzucaniem odchodami" jest jednak jakaś subtelna różnica...? Rozgoryczenie i smutek można wyrażać w sposób kulturalny a krytyka może być konstruktywna - tak przynajmniej legendy głoszą... ? - napisała Aleksandra Szwed.

wiecie co jest smutne? Że oni zarabiają masę pieniędzy, nawet za nieudany występ! Jest cała rzesza sportowców którzy trenują za swoje pieniądze zeby na zawodach wygrać 10 tys zł i mieć za co żyć. Więc dla mnie się stało- mój kuzyn jest 5 sprinterem świata w stylu klasycznym i musi walczyć o każde 500 zł od sponsora. Piłkarze mają nieporównywalne do innych dyscyplin wsparcie finansowe więc można wobec nich mieć oczekiwania. Zawiedli bardzo i to nie czas głaskania ich po głowie - odpisała im internautka.

Takie wpisy w obronie polskiej drużyny zamieścili Oliwier Janiak, Karolina Malinowska, Dominika Grosicka czy Magda Steczkowska.

A Wy co uważacie? Czy za duży i niesprawiedliwy hejt wylał się na polskich piłkarzy po przegranej na Mundialu 2018?

Robert Lewandowski był załamany po przegranym meczu.

