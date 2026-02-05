Joanna Krupa od lat angażuje się w walkę o prawa zwierząt zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Choć gwiazda na co dzień mieszka w Kalifornii, przyjechała do Polski, by pomóc zwierzętom w schroniskach mierzącym się z falą mrozów. Całą sytuację kontrowersyjnie opisał poseł Łukasz Litewka, czego celebrytka nie zostawiła bez komentarza.

Joanna Krupa publicznie opowiada Litewce na komentarz

Łukasz Litewka, znany z działalności na rzecz zwierząt i interwencji w schroniskach, wcześniej publicznie podziękował Dodzie za pomoc w schroniskach i medialne nagłośnienie problemu bezdomnych zwierząt. Jednak na swoim profilu na Facebooku opisał również sytuację, kiedy to Joanna Krupa jeszcze przed wizytą w Polsce miała skontaktować się z nim w sprawie współpracy, nawiązując jednocześnie do Marianny Schreiber.

Pani Joanna Krupa zlatuje z Mejemi i pyta się mnie czy może zrobimy coś razem dla piesków? Marianna Schreiber dziękuję mi za Sobolewo i po dwóch dniach oddaje psa mamie, a sama prosi by kupić cegiełkę-kawkę na „psa” czyli na nią. Potrzebuję psychologa. napisał Litewska

Joanna Krupa zapytana przez dziennikarkę Kozaczka o komentarz polityka zdecydowała się na dosadną odpowiedź, wskazując na niewiedzę Litewki o jej dotychczasowej działalności na rzecz zwierzą.

Mogę mu chętnie to wszystko wysyłać, jakie tam rzeczy ja robiłam dla zwierząt. Może on nie wie, wiesz, nie każdy musi wiedzieć. Jak troszkę się doedukuje to wiesz, może zmieni zdanie z komentarzem, ale to było bardzo bezczelne taki komentarz, bo nie wiem co on tym chciał osiągnąć. powiedziała Krupa

W tej samej rozmowie modelka przedstawiła swoją perspektywę opisanej przez polityka sytuacji oraz zaznaczyła niesprawdzenie faktów o jej życiu, które przytoczył w swoim wpisie Litewka.

Po pierwsze napisałam do Pana dlatego, że najpierw podziękowałam i pogratulowałam ostatnich działań. Doceniam każdą realną pomoc dla zwierząt. Następnie zapytałam, czy możemy się spotkać i porozmawiać o tym, co możemy zrobić wspólnie. W dobrej wierze. Dla psów. Nie mieszkam w Polsce wyjechałam mając 5 lat. Moje życie jest w Kalifornii, nie w Miami, jak Pan błędnie sugeruje. Zanim publicznie formułuje się takie tezy, warto sprawdzić podstawowe fakty. wyznała w rozmowie z Kozaczkiem.

Krupa o szczegółach swojej działalności prozwierzęcej

Joanna Krupa podkreśliła, że jej działania na rzecz zwierząt są globalne i wieloletnie. W wywiadzie dla Kozaczka wspomniała o współpracy z międzynarodowymi organizacjami, takimi jak PETA oraz The Humane Society. Przypomniała również, że w 2010 roku otrzymała prestiżową nagrodę od PETA, wręczoną przez Kelly Osbourne.

Od ponad 20 lat angażuję się w pomoc zwierzętom na całym świecie. Współpracowałam z międzynarodowymi organizacjami takimi jak PETA czy The Humane Society i byłam wielokrotnie nagradzana za działalność prozwierzęcą. wspomniała Krupa

