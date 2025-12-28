Francuska agencja AFP potwierdziła śmierć Brigitte Bardot, ikony europejskiego kina i symbolu seksapilu XX wieku. Aktorka zmarła w wieku 91 lat. Wiadomość ta wstrząsnęła światem kultury i fanami na całym świecie. Jej śmierć oznacza koniec epoki, która odmieniła oblicze kinematografii.

Życie i kariera Brigitte Bardot – od baletu po światową sławę

Brigitte Bardot urodziła się w 1934 roku w Paryżu. Już od najmłodszych lat wykazywała talent artystyczny, który doprowadził ją do prestiżowego Conservatoire de Paris, gdzie studiowała balet. W wieku zaledwie 16 lat, w 1950 roku, pojawiła się na okładce magazynu "Elle", co było początkiem jej medialnej obecności.

Przełom w jej karierze nastąpił w 1956 roku, gdy zagrała główną rolę w filmie "I Bóg stworzył kobietę". Produkcja, nakręcona w Saint-Tropez, przyniosła jej światowy rozgłos i na stałe wpisała ją w historię kina. Od tej pory występowała w wielu francuskich i międzynarodowych produkcjach filmowych, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy lat 50. i 60.

Brigitte Bardot stała się ikoną nie tylko dzięki urodzie, ale również dzięki odważnym wyborom ról i wyjątkowemu ekranowemu magnetyzmowi. Jej wizerunek inspirował zarówno artystów, jak i projektantów mody. Była muzą dla wielu twórców, w tym Johna Lennona i Paula McCartneya.

Poza aktorstwem Bardot zajmowała się również muzyką. Współpracowała z Serge Gainsbourgiem, z którym nagrała utwór "Je T’Aime... Moi Non Plus". Choć pierwotna wersja z Bardot nie została opublikowana od razu, to jej udział w tym projekcie był kolejnym dowodem na jej wszechstronność artystyczną.

Fundacja Brigitte Bardot i walka o prawa zwierząt

W 1973 roku Brigitte Bardot zdecydowała się zakończyć karierę aktorską i całkowicie poświęciła się działalności na rzecz ochrony zwierząt. W 1986 roku założyła fundację swojego imienia – Fondation Brigitte Bardot, która zajmuje się walką z okrucieństwem wobec zwierząt i ochroną ich praw.

Fundacja Bardot prowadziła wiele kampanii, m.in. przeciwko polowaniom na foki, testom na zwierzętach oraz złym warunkom w hodowlach. Jej aktywizm przyniósł jej uznanie w środowiskach ekologicznych i doprowadził do rzeczywistych zmian w prawodawstwie dotyczącym zwierząt.

Brigitte Bardot – życie prywatne i medialne kontrowersje

Życie prywatne Brigitte Bardot było często tematem medialnych spekulacji. Była czterokrotnie zamężna, a jej relacje z takimi osobistościami jak Jean-Louis Trintignant czy Serge Gainsbourg były szeroko komentowane. Jej związki oraz opinie, szczególnie w późniejszych latach, często wywoływały kontrowersje społeczne.

Mimo burzliwego życia osobistego Bardot pozostała w oczach wielu postacią nietuzinkową – niezależną, wyrazistą i niebojącą się głosić własnych poglądów.

Zobacz także: Uwielbiana polska wokalistka w święta straciła ciążę. Teraz ujawnia: "Samotność, która boli fizycznie"