Z grudniowego numeru magazynu "CKM" bezlitosnym wzrokiem patrzy na nas Joanna Krupa. Ubrana dość skąpo modelka zachęca do zapoznania się z zawartością świątecznego wydania miesięcznika. Nie było by w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że zdjęcie Krupy trafiło na okładkę bez jej wiedzy.



- Te zdjęcia miały być do innego magazynu. Joasia nie wiedziała niczego o okładce. Dowiedziała się o niej ode mnie - powiedziała menadżerka Joanny Krupy, Małgorzata Lajtner w rozmowie z TVN-em.



Ups, wygląda na to, że Joanna i jej menadżerka nie dopilnowały dla jakiego pisma odbyła się sesja. Jednak patrząc na tę sesję oczywistością pozostaje fakt, że wybór tytułów prasowych jest niewielki...



