Pierwszy odcinek "Królowej przetrwania" natychmiastowo wywołał poruszenie w mediach. Uczestniczki nie tylko zdecydowały się na bardzo prywatne wyznania, lecz także oddały się emocjom, wdając się w pierwszy potyczki słowne. Za jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci uznano Karolinę Pajączkowską, która zabrała głos tuż przed emisją drugiego odcinka programu.

Karolina Pajączkowka zabrała głos po krytyce w "Królowej przetrwania"

Karolina Pajączkowska w ostatnim tygodniu zmierzyła się z dużą ilością krytyki zarówno ze strony uczestniczek "Królowej przetrwania", jak i telewidzów, którzy w dużej mierze skrytykowali jej postawę w dżungli na Sri Lance. Choć już raz Karolina Pajączkowska ostro odpowiedziała internautom na przesadne słowa krytyki, to teraz postanowiła zabrać głos tuż przed premierą drugiego odcinka programu.

Dziennikarka udostępniła na Instagramie serię zdjęć z opisem pełnym zarówno prywatnych wynurzeń, jak i informacji na temat programu. W pierwszych akapitach Pajączkowska podzieliła się ze swoimi obserwatorami refleksją na temat zaufania, nawiązując do swojej przeszłości.

Kiedyś ufałam ludziom. Później z pleców wyciągałam jedno ostrze za drugim. Koleżanka, która sypiała z narzeczonym, narzeczony, który sypiał z kim popadnie. Szef, który mścił się się, bo mógł i 'koledzy' którzy skakali po twoim truchle i cieszyli się z porażek. Był jeszcze ojciec, który od małego dawał najokrutniejszą lekcję życia wyznała Pajączkowska.

Nie zabrakło też kilku słów o wartościach, które Karolina prezentuje w programie, a także oceny działań influencerów w Internecie.

Dziś walczę tylko o tych, którzy na to zasługują .Dostrzegam w ludziach zło i celowo niektórych unikam. Żyję w prawdzie i mówię co myślę. Świat to nie bajeczka, którą sprzedają Ci influencerzy za pieniądze sponsorów.

W dalszej części wpisu Karolina Pajączkowska zdradziła też, na kogo w "Królowej przetrwania" tak naprawdę mogła liczyć.

Karolina Pajączkowska o uczestniczkach "Królowej przetrwania"

Choć po pierwszym odcinku programu Karolina Pajączkowska dała się poznać jako bezkompromisowa inicjatorka konfliktów, to okazuje się, że w gronie walczących o przetrwania kobiet znalazła trzy sojuszniczki.

Życie to wojna, rywalizacja na której możesz liczyć tylko na garstkę uczciwych ludzi. Dla mnie w programie były to: Dominika Serowska, Ilona Felicjańska i Maja Rutkowski napisała dziennikarka.

Pajączkowska zakończyła swój tekst, przyznając, jak traktuje obecnie dotykającą ją krytykę, a także zachęcając do obejrzenia kolejnego odcinka programu.

Krytyka mnie nie dotyka, bo większej krzywdy sobie zrobić nie dam. Dla jednych 'zarozumiała' dla innych 'twarda'. Pod koniec dnia to tylko semantyka. Dzisiaj kolejny odcinek tego show. Z każdym kolejnym zrozumiecie więcej.

Jesteście ciekawi, co wydarzy się w "Królowej przetrwania"?

