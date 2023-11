Ostatnio księżna Kate jest wyjątkowo aktywna i nieustannie towarzyszy swojemu mężowi w publicznych wystąpieniach. To oczywiście nikogo nie dziwi, bo od kiedy odchowała swoje najmłodsze dziecko, księcia Louisa, wróciła do wszystkich swoich obowiązków. Tym razem jednak księżna Kate nie pojawiła się u boku księcia Williama, a... królowej Elżbiety II. To rzadki widok! Przeczytajcie poniżej, gdzie wybrała się królowa wraz z żoną swojego wnuka!

Księżna Kate i królowa Elżbieta II odwiedziły King's College w Londynie, gdzie uczy się ponad 31 tysięcy studentów, a około 150 z nich pochodzi z innych krajów. College nabył dodatkowe budynki Bush House w 2015 roku, które zostały wyremontowane i dostosowane do nauki. Królowa Elżbieta II i księżna Kate zjawiły się na otwarciu nowych budynków College'u i obie zadały szyku!

Co jednak ciekawe, królowa Elżbieta II zdecydowanie przyćmiła księżną Kate. Królowa słynie ze swojego uwielbienia do kolorowych płaszczy i tym razem pokazała się w różowym modelu i kapeluszu w tym samym odcieniu. Wyglądała świetnie i udowodniła, że zna się na trendach. Róż, obok fioletu, to kolor wiosny i lata 2019! Tymczasem księżna Kate nieco ginęła w szarościach i czerniach. Zobaczcie poniżej, jak wyglądały królowa i księżna razem!

East News

East News

East News

