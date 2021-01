"Królowej Elżbiecie II został miesiąc życia, może mniej" Zagraniczne media podają tragiczne wiadomości

Królowa Elżbieta II jest w krytycznym stanie? Amerykański tygodnik The National Enquirer poinformował o ostatnich prośbach monarchini oraz przygotowaniach do jej pogrzebu! Czy królowa zrezygnuje z korony? Co dolega córce króla Jerzego VI? Wiemy!

Elżbieta II jest bliska śmierci?

94-letnia Elżbieta II jest najdłużej panującym monarchą Wielkiej Brytanii oraz najdłużej panującą żyjącą głową państwa na świecie. Królowa nosi koronę od 1952 roku. Wielokrotnie spekulowano o jej pogarszającym się stanie zdrowie oraz rzekomej abdykacji. Po wiosennej hospitalizacji z powodu niewydolności serca, lekarze oznajmili, że został jej... tylko miesiąc życia.

Królowa nakazała pomocnikom i członkom rodziny uciszyć jej zdrowotny upadek, aby uniknąć podsycania obaw narodu.

Serce Jej Królewskiej Mości zawodzi i dostała miesiąc życia, może mniej. Kłopoty zaczęły się, gdy królowa pracowała nad swoim przemówieniem, wtedy nagle opadła na biurko, łapiąc oddech, a jej twarz była biała jak papier.

Lekarze natychmiast wezwali pomoc. Zignorowali jej prośby o pozostaniu w prywatnych komnatach.

Powiedziano mi, że królowa by umarła – dodał informator – Ale jej śmierć jest nieuchronna, a rodzina wciąż jest rozdarta. To bardzo rozpaczliwa sytuacja.

Chociaż była to z pewnością smutna wiadomość, królowa przyjęła to wszystko ze spokojem.

Powiedziała, że ​​obowiązek zawsze musi być na pierwszym miejscu.

Królewski informator twierdzi, że Elżbieta II wezwała swojego najstarszego syna - księcia Karola i wydała wyraźne rozkazy, aby rozpocząć wstępne przygotowania do jej państwowego pogrzebu! Królowa błagała również księcia Williama i Harry'ego, aby pojednali się w imię monarchii i zbesztali swoje żony za kłopoty.

To było jej odważne pożegnanie. Wie, że stoi w obliczu ostatnich dni i desperacko pragnęła ustawić swoją rodzinę w szeregu, zanim pożegna się z krajem, który kocha.

Co ciekawe, żadne z powyższych przewidywań nie sprawdziło się! Królowa ma się świetnie, a w ostatnim czasie wygłosiła orędzie świąteczne. Obserwatorzy chwalili ją za piękny wygląd.

Czy to oznacza, że informacje amerykańskiego tygodnika okazały się zwykłym blefem? A królowa wcale nie śpieszy się z abdykacją? Wiele na to wskazuje.

Następcą korony brytyjskiej jest najstarszy syn królowej Elżbiety II - Karol, książę Walii.