W jakim stanie jest królowa Elżbieta? Bliscy martwią się o głowę rodziny królewskiej. Zebrali się w pałacu!

Śmierć księcia Filipa, który dożył 99 lat, poruszyła fanami brytyjskiej rodziny królewskiej na całym świecie. Kiedy w lutym mąż królowej Elżbiety trafił do szpitala, gdzie spędził dokładnie 28 dni, a powodem jego hospitalizacji miała być jedynie infekcja i troska o jego zdrowie, wszyscy mieli nadzieję, że monarcha wróci do sił. Niestety 9 kwietnia Pałac Buckingham przekazał tragiczne wieści. Królowa Elżbieta pogrążyła się w żałobie, a niektórzy martwią się również o jej stan zdrowia. Co dzieje się z głową rodziny królewskiej?

Książę Filip nie żyje. Bliscy martwią się o królową Elżbietę

W piątek 9 kwietnia królowa Elżbieta pożegnała swojego ukochanego męża, przy którego boku spędziła 73 lata. Tuż przed śmiercią księcia Filipa, ukochane przez Brytyjczyków małżeństwo, spędziło wspólne chwile na spacerze, a głowa rodziny królewskiej towarzyszyła 99-letniemu monarsze do jego ostatnich chwil. Jak się okazuje, bliscy bardzo niepokoją się o królową Elżbietę. Książę Andrzej zdradził w jakim stanie jest jego matka. Rodzina królewska natychmiast zebrała się w zamku.

Królowa, jak wiece, jest bardzo stoicką osobą. Powiedziała, że śmierć Filipa pozostawiła w jej życiu poczucie ogromnej pustki. Zebraliśmy się i upewniliśmy, że jesteśmy na tyle blisko, by czuła nasze wsparcie - mówił książę Andrzej cytowany przez CNN.

Królową Elżbietę odwiedziła również również żona księcia Edwarda - najmłodszego syna królowej i księcia Filipa. Hrabina Sophie, zapytana przez paparazzich o stan zdrowia i samopoczucie głowy rodziny królewskiej, odpowiedziała jednym zdaniem:

Królowa była niesamowita.

By wesprzeć swoją babcię, do Wielkiej Brytanii ma wrócić również książę Harry, jednak wciąż nie wiadomo, czy w podróży będzie towarzyszyła mu Meghan.

Niczego nie będzie chciał bardziej niż być tam dla swojej rodziny, a zwłaszcza dla babci, w tym okropnym czasie. Meghan jest w ciąży, więc przez ewentualnym wylotem będzie musiała zasięgnąć porady lekarzy, by dowiedzieć się, czy podróżowanie jest dla niej bezpieczne. Myślę jednak, że niezależnie od wszystkiego Harry na pewno pojedzie - przekazał Daily Mail powołując się na swojego informatora z bliskiego otoczenia Harry'ego.

W mediach pojawiły się również pierwsze doniesienia na temat szczegółów pogrzebu księcia Filipa. Wiadomo już, że podczas uroczystości rodzina spełni jedno z życzeń monarchy.

Jak wyznała w rozmowie z synem, odejście jej małżonka pozostawiło w niej poczucie ogromnej pustki. Królowa Elżbieta i książę FIlip byli razem przez 73 lata.