Na Instagramie Antka Królikowskiego pojawił się krótki kadr z lasu: spokojny spacer, obok partnerka Izabela i córeczka w wózku. Tyle że ta "codzienność" wybrzmiewa dziś mocniej, bo w tle rozgrywa się głośna końcówka jego sprawy rozwodowej z Joanną Opozdą. Ostatnia rozprawa już za nimi, a równolegle obie strony mówią o kolejnych krokach prawnych.

Kolejna afera z Joanną Opozdą i Antkiem Królikowskim

W ubiegłym tygodniu Antoni Królikowski i Joanna Opozda spotkali się w sądzie na ostatniej rozprawie rozwodowej. Wyrok ma zostać ogłoszony w najbliższym czasie podczas niejawnego posiedzenia, więc formalnie to już etap oczekiwania na decyzję. Sama rozprawa odbiła się jednak szerokim echem z jednego powodu: w jej trakcie aktor wyszedł z budynku sądu i nie wrócił już na salę.

Po zakończeniu posiedzenia Opozda zabrała głos w sieci. W emocjonalnej relacji na Instagramie poruszyła m.in. temat alimentów, co tylko podgrzało atmosferę wokół i tak głośnego rozwodu. Ujawniła również, że Królikowski miał proponować jedno spotkanie z synem z miesiącu, co było dla niej szczególnie bulwersujące.

Na wypowiedzi Opozdy Królikowski odpowiedział oświadczeniem opublikowanym w "Super Expressie". Odniósł się w nim m.in. do relacji z synem, spotkań oraz swojej sytuacji finansowej. Jednocześnie zapowiedział podjęcie kroków prawnych wobec Opozdy.

Działania Joanny negatywnie odbijają się na mojej sytuacji zawodowej, co jest także szkodą dla Vincenta. Rozmawiamy tylko przez prawników, gdyż od 4 lat nie ma woli porozumienia, a każdy kontakt kończy się atakami przekazał.

W odpowiedzi aktorka poinformowała, że zamierza pozwać (jeszcze) męża o zniesławienie oraz naruszenie dóbr osobistych.

Królikowski odcina się od afery?

W międzyczasie Królikowski postanowił wyraźnie odciąć się od ostatniego zamieszania wokół swojej osoby i na Instagramie zrelacjonował sielankowy spacer z ukochaną i córką. Krótkie nagranie wystarczyło, by przykuć uwagę internautów.

Wygląda na to, że w cieniu rozpraw i sporów z (jeszcze) żoną, Królikowski stara się poświęcać czas rodzinie.

Zobacz także: Wdowa po Tomaszu Jakubiaku szczerze o życiu po śmierci męża: „Nie udało się tak, jak chcieliśmy”

Potwierdziły się wieści ws. Adama Małysza. To koniec