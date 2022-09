Wiadomo już, dlaczego William i Harry wyszli przed zamek w Windsorze! Chodziło o Meghan Markle! 

Meghan Markle urodziła syna! 6 maja rodzina księżnej i księcia Harry'ego powiększyła się. Informację potwierdził oficjalnie najpierw Pałac Buckingham, a potem sam szczęśliwy tatuś - książę Harry . Syn pary będzie potencjalnym następcą tronu. Nie ma jednak do niego blisko. Które w kolejce do tronu będzie dziecko Meghan i Harry'ego ? Dziecko Meghan i młodszego syna księżnej Diany oraz księcia Karola ma szansę zostać kiedyś królem albo królową ? Szansa zawsze jest, ale niewielka, bowiem kolejka do tronu jest długa, a królowa Elżbieta II jest w dobrej formie i nie zamierza abdykować na rzecz swojego syna, księcia Karola. To właśnie on jest pierwszy w kolejce do tronu. A tak przedstawia się lista: 1. Książę Karol 2. Książę William 3. Książę George 4. Księżniczka Charlotte 5. Książę Louis 6. Książę Harry 7. Syn Meghan Markle i księcia Harry'ego 8. Andrzej, książę Yorku. Jeśli jednak książę William i księżna Kate zdecydują się na kolejne dziecko, książę Harry, jego dziecko i książę Andrzej spadną o jedno oczko w tej hierarchii. Wciąż też nie wiadomo, czy potomek Meghan i Harry'ego otrzyma tytuł księcia albo księżniczki . Ostatnie słowo należy do Elżbiety II, która będzie musiała wydać specjalny dekret, jeśli zdecyduje o nadaniu tytułu. Zgodnie z zasadą ustaloną lata temu, tytuł należy się wyłącznie najstarszemu dziecku książęcej pary. Gdyby Elżbieta II nie zainterweniowała, tytuł księcia otrzymałby tylko książę William, a Harry byłby lordem. Tak się jednak nie stało. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku dzieci Williama i Kate. Charlotte dostała tytuł Princess Charlotte of Cambridge, a Louis tytuł Prince Louis of Cambridge, bo po ich narodzinach Elżbieta II wydała specjalne dekrety na mocy,...