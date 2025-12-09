Niepokojące doniesienia płyną z pałacu królewskiego. Kate i William, książęca para Walii, podjęli decyzję o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczącej edukacji ich najstarszego syna, księcia George'a. Według źródeł związanych z ochroną rodziny królewskiej, istnieje realne i poważne zagrożenie porwania lub zamachu na przyszłego króla.

Informatorzy pałacowi ujawnili, że ostrzeżenie dotyczące George'a jest „realne i poważne”. Ryzyko wzrosło, gdy pojawiły się zapytania o ścieżkę edukacyjną księcia. W wyniku tego wzmożono monitorowanie potencjalnych zagrożeń. Urzędnik blisko związany z Windsorami przyznał, że rozważano różne scenariusze, w tym bezpośrednie próby dotarcia do młodego księcia.

Księżna Kate i książę William boją się porwania syna. Nie ujawnią jego szkoły

Kate i William nie zamierzają zdradzać szczegółów dotyczących szkoły, do której George rozpocznie naukę. Informacje mają pozostać utajnione do ostatniej chwili. Decyzja ta wynika z chęci minimalizacji ryzyka ataku - im mniej osób wie, gdzie będzie przebywał książę George, tym mniejsze zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.

Para książęca chce ograniczyć zainteresowanie mediów i opinii publicznej do minimum, aby George mógł spokojnie zaaklimatyzować się w nowym środowisku. Oficjalna decyzja dotycząca wyboru szkoły zostanie najprawdopodobniej ujawniona dopiero we wrześniu 2026 roku.

Książę George zagrożony? Rodzina królewska podjęła radykalne kroki Aaron Chown/Press Association/East News

Co z przyszłością syna księżnej Kate i księcia Williama?

Wśród rozważanych opcji edukacyjnych dla księcia George'a wymienia się dwie prestiżowe brytyjskie placówki: Eton College oraz Marlborough. Obie szkoły cieszą się renomą i tradycją wśród arystokracji oraz elity Wielkiej Brytanii.

Eton College, zdaniem brytyjskich mediów, wydaje się bardziej prawdopodobnym wyborem. Uznawany jest za instytucję łączącą tradycję z nowoczesnym podejściem do edukacji. Obecnie uczęszczają do niej pewni siebie chłopcy, co odpowiada oczekiwaniom obecnego pokolenia rodziny królewskiej. Marlborough również pozostaje w kręgu zainteresowania, szczególnie biorąc pod uwagę, że to właśnie tam kształciła się Kate Middleton.

Rodzina królewska, świadoma powagi sytuacji i zagrożeń, zdecydowała się na wyjątkową dyskrecję. Oficjalna informacja o wyborze szkoły, do której będzie uczęszczał książę George, ma zostać ogłoszona dopiero we wrześniu 2026 roku. Taki harmonogram ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz spokojnego rozpoczęcia nauki przez przyszłego monarchę.

Książę George zagrożony? Rodzina królewska podjęła radykalne kroki JORDAN PETTITT/AFP/East News