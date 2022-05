Justyna Steczkowska tłumaczy się z wpadki na Polsat SuperHit Festiwal 2022! 

Justyna Steczkowska opublikowała w sieci nowy wpis, w którym skomentowała swoją wpadkę na Polsat SuperHit Festiwal 2022! W minioną sobotę artystka wzięła udział w jubileuszu Dody, która właśnie na scenie w Sopocie świętowała 20-lecie kariery. Justyna Steczkowska dziękując za wspólny występ z Dodą pomyliła Sopot z Opolem, co rozbawiło zgromadzoną publiczność. Teraz gwiazda postanowiła wytłumaczyć się z wpadki na scenie!

Fani Dody i Justyny Steczkowskiej bardzo długo czekali na ten moment. W minioną sobotę artystki zaśpiewały razem podczas wielkiego jubileuszu Dody na Polsat SuperHit Festiwal 2022. Doda zaprosiła Justynę Steczkowską do udziału w koncercie i razem zaśpiewały piosenkę "Znak pokoju". Gwiazdy zachwyciły swoimi głosami i porwały sopocką pubbliczność. Niestety, tuż przed zejściem ze sceny Justyna Steczkowska zaliczyła zabawną wpadkę.

Teraz gwiazda komentuje swoją wpadkę na Polsat SuperHit Festiwal 2022!

Justyna Steczkowska opublikowała na Instagramie swój występ z Dodą i postanowiła wytłumaczyć się z wpadki na scenie.

Kochani, to był wieczór pełen emocji 😍 i... stresu tak wielkiego, że pomyliłam Sopot z Opolem 🙂 Faktem jest, że żyję już tym drugim, bo 18 czerwca gram duży recital z okazji swoich 50 urodzin ❤️ i jestem w trakcie prób, pisania nowych aranży, przymiarek kostiumów i prób z tancerzami. Po prostu wszytko na raz, jak to zwykle bywa w naszej pracy. Niemniej jednak nie zwalnia mnie to z obowiązku ogarniania własnych myśli 😄 polecacie coś z apteki? Lecytyna pomoże? Dajcie znać :) :) :) Poza tym mam nadzieję, że nasz duet Wam się podobał i mieliście dużo radości oglądając festiwal i nas na jednej scenie ❤️ Do zobaczenia Kochani na koncertach i dobrej niedzieli Wam życzę😍 Niech to będzie piękny dzień pełen „znaków pokoju” ❤️❤️❤️- napisała gwiazda.