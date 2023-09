Kogo jak kogo, ale Izabeli Janachowskiej nie mogło zabraknąć podczas weekendu w Mrągowie, gdzie odbył się coroczny Festiwal Weselnych Przebojów. Ślubna ekspertka zabrała ze sobą rodzinę, która świetnie się bawiła na publiczności. Nie zabrakło także niespodzianek na deskach amfiteatru. Izabela Janachowska bawi się na Festiwalu Weselnych Przebojów Izabela Janachowska w ostatnim czasie ma ręce pełne roboty - współprowadząca "Tańca z gwiazdami" nie tylko szykuje się do nowej edycji tanecznego show, ale jednocześnie prowadzi swoje ślubne projekty. Pomimo tego zawsze znajduje czas na to, aby spędzić czas z rodziną. Ostatnio wspólnie z mężem, Krzysztofem Jabłońskim i synem, Christoperem Izabela Janachowska udała się na rajskie wakacje na Majorkę. Teraz natomiast postawiła na rodzinny weekend w Polsce. Prezenterka wspólnie z najważniejszymi mężczyznami w swoim życiu wybrała się do Mrągowa, gdzie odbywał się Festiwal Weselnych Przebojów. Wówczas na scenie mogliśmy zobaczyć znane gwiazdy polskiej estrady. Jak jednak widać, na publiczności także nie zabrakło gorących nazwisk. Ślubna ekspertka relacjonowała przebieg rozrywkowego wieczoru za sprawa swojego Instagrama. Izabela Janachowska wspólnie z mężem śpiewała znane piosenki. Ich syn także świetnie się bawił, klaszcząc do rytmu weselnych przebojów. Widać, że sympatię do ślubnych klimatów odziedziczył po mamie. Zobacz także: Izabela Janachowska wybrała przedszkole dla syna. Nie pośle go do zwykłej placówki Podczas gdy Klaudia Halejcio na Festiwalu Weselnych Przebojów zaprezentowała się w obłędnych kreacjach , Izabela Janachowska postawiła na zupełnie inny look. Ślubna specjalistka wybrała sportowy "total look" w białym...