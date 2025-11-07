Kuba Wojewódzki jakiś czas temu w podcaście "WojewódzkiKędzierski" zapytał Annę Muchę o obecność Jacka Kurskiego na weselu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, chociaż aktorka ze względów zawodowych nie była na ich ślubie. Ze strony dziennikarza padły mocne słowa pod adresem Jacka Kurskiego. Potem dziennikarz opublikował kąśliwy tekst w "Polityce", w którym nie tyle odniósł się do samego ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, ale nie brakowało też mocnych słów pod adresem Jacka i Joanny Kurskich, którzy byli gośćmi uroczystości. Teraz Joanna Kurska zabrała głos i nie tylko stanęła w obronie męża, ale wprost uderza w Kubę Wojewódzkiego.

Kuba Wojewódzki krytykuje Kurskich

Kuba Wojewódzki w ostatnim czasie dał upust emocjom i w mocnych słowach przypomniał o rządach Jacka Kurskiego w Telewizji Polskiej. Wszystko to wydarzyło się w kontekście ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, na który została zaproszona Joanna Kurska wraz z mężem. Ślub okrzyknięto wydarzeniem medialnym 2025 roku, ale gwiazdor TVN najwyraźniej ma mocne zarzuty wobec listy gości młodej pary. W felietonie dla "Polityki" napisał wprost:

Tematem tygodnia, miesiąca, roku, a może nawet dekady, był ślub i wesele Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, na którym bawił się Jacek Kurski wraz z małżonką. Sprytny ruch. Dobrze mieć blisko kogoś, kto umie unieważniać małżeństwa napisał Kuba Wojewódzki dla 'Polityki'.

Tym samym skrytykował obecność Joanny i Jacka Kurskich na ślubie Kasi Cichopek, sugerując kontrowersyjne powiązania i aluzje do przeszłości Jacka Kurskiego. Słowa dziennikarza wywołały spore emocje i ostatecznie zdecydowała się odnieść do nich Joanna Kurska.

Joanna Kurska odpowiada Wojewódzkiemu

Joanna Kurska zdecydowała się na błyskawiczną reakcję po słowach Kuby Wojewódzkiego. Była szefowa "Pytania na śniadanie" stanęła w obronie swojego męża i podkreśliła, że jej zdaniem "Wojewódzkiego boli to, że nie dostał zaproszenia". Wspomniała też:

Widzę, że hejterzy w Polsce spać nie mogą. Wojewódzkiego boli, że nie dostał zaproszenia na ślub roku, a jak nie tańczy się z radości, to się wyje z zazdrości i podczepia jak glon do okrętu pod wydarzenie, by się klikało. napisała Joanna Kurska.

To nie wszystko!

A tak szczerze, nie wyobrażam sobie siedzieć przy jednym stole z resortowym pajacem, który przekręcił z Palikotem ludzi na miliony, z prawomocnym wyrokiem na koncie i tapirem na głowie.Życzę dobrego dnia Wszystkim!

Spodziewaliście się takiej reakcji ze strony Joanny Kurskiej?

