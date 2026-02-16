Małgorzata Kożuchowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich aktorek, znana m.in. z seriali "Rodzinka.pl" i "M jak miłość". Gwiazda ostatnio zaskoczyła swoich fanów nowym portretem, wykonanym podczas profesjonalnej sesji zdjęciowej. Na czarno-białym zdjęciu aktorka wygląda fenomenalnie, choć niektórzy początkowo jej nie poznali! Fani zaczęli nawet porównywać ją do innych sławnych osobistości. Koniecznie zobaczcie jej najnowsze zdjęcie.

Małgorzata Kożuchowska pochwaliła się nowym zdjęciem

Małgorzata Kożuchowska zaskoczyła pięknym kadrem z profesjonalnej sesji. Fotografia została ustawiona jako nowe profilowe aktorki na Instagramie.

Wjeżdża nowe profilowe by @aleksandramphoto! Jak Wam się podoba? - napisała pod zdjęciem Małgorzata Kożuchowska

Na komentarze zachwyconych internautów nie trzeba było długo czekać. Oprócz licznych komplementów dotyczących urody aktorki, fani porównywali ją do wielu sławnych celebrytek. Padły nazwiska takie jak Pamela Anderson, Meg Ryan i Kim Basinger. Niektórzy nawet przyznali, że w pierwszej chwili nie poznali aktorki na nowym zdjęciu!

Nie poznałabym! Wyglądasz tu jak Pamela Anderson

Trochę jak Meg Ryan z dawnych lat, bardzo fajnie

O wow. Ale wspaniałe zdjęcie. Totalnie nowa Pani odsłona. Pięknie. Kochamy

jak młoda Kim Basinger.. czytamy w komentarzach.

Małgorzata Kożuchowska wyznacza trendy 2026

Oprócz wyjątkowej urody, Małgorzata Kożuchowska niezmiennie zachwyca swoim stylem. Ostatnio aktorka została zauważona w najmodniejszych jeansach tego sezonu, tzw. "Granite Fold Jeans", które są prawdziwym hitem. Styl „old money” jest zdecydowanie częstym wyborem Kożuchowskiej, która zawsze prezentuje się stylowo i z klasą.

Aktorka zachwyciła również w koronce w stylu gothic lace. Ubrana w elegancką czerń, przyciągała spojrzenia. Jedno jest pewne - Małgorzata Kożuchowska kreatywnie podchodzi do mody i nie boi się przełamywać utartych schematów.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz więcej: