Koronka w stylu gothic powraca na szczyt listy modowych hitów. Po triumfach w 2025 roku, kiedy to it-girls masowo zaczęły sięgać po koronkowe elementy garderoby, również w 2026 trend nie traci na sile. Gothic lace zachwyca nowoczesną odsłoną, łącząc w sobie mrok, elegancję i zmysłowość. Projektanci coraz chętniej włączają czarną koronkę do swoich kolekcji, proponując ją w formach odważniejszych niż kiedykolwiek – od warstwowych stylizacji, przez geometryczne cięcia, aż po biżuteryjne detale. Trend ten zdobył uznanie również poza wybiegami - w codziennych stylizacjach, sesjach beauty i dodatkach.

Małgorzata Kożuchowska w czarnej koronce - stylizacja, która zachwyca

Małgorzata Kożuchowska po raz kolejny udowodniła, że doskonale wyczuwa ducha czasu. Na zdjęciu opublikowanym na swoim Instagramie zaprezentowała stylizację, która stała się ucieleśnieniem trendu gothic lace. Aktorka zestawiła długą, czarną koronkową spódnicę o półtransparentnym wykończeniu z oversize’ową marynarką, charakteryzującą się mocno zarysowanymi ramionami.

Całość utrzymana jest w estetyce total black, ale nie brakuje w niej kontrastu. Jasna aplikacja w formie kwiatu, przypięta do klapy marynarki, stanowi zaskakujący, ale efektowny akcent, który łamie jednolitość kolorystyki. Stylizację dopełniają klasyczne botki i czarne rajstopy. To propozycja, która jest nie tylko zgodna z aktualnymi trendami modowymi 2026 roku, ale też dowód na to, że koronka może być manifestacją siły i elegancji.

Instagram@Gothic lace podbija rok 2026. Małgorzata Kożuchowska

Pinterest notuje rekordowe wzrosty zainteresowania koronką

Nowa odsłona koronki znajduje odzwierciedlenie również w trendach wyszukiwania w mediach społecznościowych. Pinterest odnotował spektakularne wzrosty zainteresowania elementami związanymi z koronką:

koronkowy manicure: +215%,

lace make-up: +120%,

laced up: +105%.

To nie tylko chwilowa moda, ale wyraz głębszej potrzeby eksperymentowania z klasycznymi formami i nadawania im nowoczesnego charakteru. Gothic lace pojawia się już nie tylko w garderobie - inspiruje także w sferze makijażu i stylizacji paznokci, stając się wielowymiarowym trendem.

Koronka 2026 - między romantyzmem a siłą nowoczesnej elegancji

Koronka, kojarzona dotąd z romantyzmem i bieliźnianą estetyką, w 2026 roku zyskuje nowe oblicze. Jest nowoczesna, graficzna, noszona warstwowo lub jako mocny akcent stylizacji. Projektanci pokazują, że może być elementem nieoczywistego power-dressingu, a influencerki udowadniają, że to materiał, który nie wymaga wielu dodatków, by przyciągać spojrzenia.

Gothic lace - będąca syntezą siły i delikatności - pokazuje, że moda 2026 roku stawia na kontrasty i odwagę w wyrażaniu siebie. Stylizacja Małgorzaty Kożuchowskiej doskonale wpisuje się w ten klimat, stając się inspiracją dla tych, którzy chcą łączyć klasykę z nowoczesnością.

Gothic lace podbija sieciówki - gdzie kupić?

Gothic lace to trend, który coraz mocniej zaznacza swoją obecność w popularnych sieciówkach. Koronkowe detale, ciemne kolory i romantyczno-mroczny klimat pojawiają się na sukienkach, bluzkach i dodatkach. Wiele marek ma już w ofercie ubrania inspirowane tym stylem, dzięki czemu łatwo przemycić go do codziennych stylizacji.

RESERVED Koronkowa sukienka maxi

89,99 PLN

Reserved

MOHITO Koronkowa spódnica maxi

59,99 PLN

Mohito

MOHITO Sukienka maxi z koronką

299,99 PLN