Maja Bohosiewicz nie bez powodu uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych kobiet w polskim show-biznesie. Jej modowe wybory od lat stanowią inspirację dla setek tysięcy fanek. Podczas niedawnego pobytu w Paryżu aktorka zachwyciła wyjątkowo szykownymi lookami, ale uwagę zwracają jej kozaki typu "jackboots". Buty, które stały się symbolem mody jesień-zima 2025, to nie tylko praktyczne rozwiązanie na chłodniejsze dni, ale również hołd dla minimalistycznej elegancji w duchu francuskiego stylu.

Maja Bohosiewicz w stylowych kozakach na zimę typu "jackboots"

Po tym, jak Maja Bohosiewicz zrezygnowała z udziału w "Tańcu z Gwiazdami", oczy wszystkich skierowały się w stronę aktorki. Prowadząca hit Netflixa "Love Never Lies" z przytupem skradła show na parkiecie Polsatu, niestety z powodu kontuzji musiała porzucić wizję walki o Kryształową Kulę programu. Obecnie artystka przebywa w Paryżu, a jej kolejne stylizacje odbijają się w sieci głośnym echem.

Ostatnio gwiazda pochwaliła się kolejnym udanym lookiem z kozakami typu "jackboot" z gładkiej skóry o delikatnym połysku, w roli głównej. Ich uniwersalność Bohosiewicz podkreśliła legginsami i pudełkową kurtką typu bosmanka swojej marki, Le Collet.

Fani zachwyceni paryskim lookiem Mai Bohosiewicz

Najnowsza stylizacja Mai Bohosiewicz jest dowodem na to, że legginsy i kozaki mogą wyglądać szykownie i z klasą, o ile całość utrzymana jest w minimalistycznej i harmonijnej estetyce. Do tego oversize’owa kurtka typu bosmanka o wyrazistych klapach. Całość dopełniła bluza z kapturem oraz duża torba typu weekender, również z kolekcji Le Collet.

Klasa sama w sobie.

Maju wyglądasz przepięknie.

Jak zawsze stylowa - komentują paryskie stylizacje Mai Bohosiewicz fani.

Dlaczego "jackboots" pokochały francuskie it-girls?

Kozaki "jackboots" to obecnie jedne z najbardziej pożądanych butów zimowych 2025 roku. Ich rosnąca popularność wśród francuskich it-girls nie jest przypadkowa. Buty te łączą w sobie ponadczasową estetykę z funkcjonalnością, a ich prosta forma idealnie wpisuje się w paryski styl. Francuzki od lat cenią sobie prostotę i jakość, a właśnie te cechy definiują kozaki "jackboots". Doskonale komponują się z legginsami, klasycznymi płaszczami, jak również bardziej awangardowymi elementami, jak marynarki oversize czy duże torby. Są wyborem kobiet świadomych trendów, które jednocześnie nie chcą rezygnować z wygody.

Maja Bohosiewicz w stylowych kozakach na zimę typu "jackboots", Fot.: Instagram @lecollet

Modne kozaki typu "jackboots" kupicie w sieciówkach

Zarówno Maja Bohosiewicz, jak i francuskie fashionistki pokazują, że moda nie musi być skomplikowana, by robić wrażenie. Kozaki typu "jackboots" to doskonały przykład tego, jak klasyka w nowoczesnym wydaniu może stać się nie tylko sezonowym hitem. Podobne kupicie w sieciówkach. W H&M za 279,99 złotych kupicie modne kozaki.

Kozaki "jackboots" ze Stradivariusa H&M za 279,99 złotych, Fot.: materiały prasowe

Również w Reserved za 259,99 złotych czeka na was modowa perełka na niskim obcasie.

Kozaki "jackboots" z Reserved za 259,99 złotych, Fot.: materiały prasowe

Ciekawą propozycję znaleźliśmy również dla fanek ozdobnych przeszyć w Stradivarusie za 249 złotych.

