Maja Bohosiewicz od siedmiu lat pozostaje w udanym małżeństwie z Tomaszem Kwaśniewskim. Para wychowuje wspólnie dwoje dzieci, a swoim szczęściem celebrytka dzieli się często na Instagramie. Tym razem postanowiła zaapelować do kobiet - ma dla nich pewne rady na temat związku.

Maja Bohosiewicz szczerze o związku

Maja Bohosiewicz wzięła udział w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie w duecie z Albertem Kosińskim dostarczali zarówno widzom, jak i jurorom ogromną dawkę wrażeń. Niestety para musiała pożegnać się z występami na parkiecie tanecznego show. Wszystko przez poważną kontuzję celebrytki. Mimo nieprzyjemnych doświadczeń influencerka nie spoczęła na laurach. Nadal aktywnie prowadzi konto na Instagramie, gdzie dzieli się z obserwatorami przemyśleniami na różne tematy.

Tym razem poruszyła kwestię niezależności finansowej kobiet. W obszernym wpisie gwiazda podkreśliła znaczenie tego, by kobiety miały własne środki, zainteresowania i przestrzeń dla siebie. Podkreśliła, że to właśnie w niezależności tkwi siła jej związku.

W tym też upatruję sukcesu naszego małżeństwa. Oboje dmuchamy sobie w skrzydła, oboje dzielimy się obowiązkami, oboje mamy swoje zdanie, oboje się inspirujemy, oboje sobie pomagamy, oboje płacimy, oboje zarabiamy, oboje jesteśmy dla siebie wyzwaniem, oboje jesteśmy dla siebie bezpieczną przystanią. Mój mąż to król. A ja jestem królową panującą, a nie królową przy mężu, bez władzy czytamy na InstaStories Bohosiewicz.

Maja Bohosiewicz ostrzega swoje fanki

Maja Bohosiewicz opublikowała na Instagramie wpis, w którym zwróciła się bezpośrednio do kobiet. Choć mąż Mai Bohosiewicz jest prawdziwym rekinem biznesu, aktorka nie zamierza rezygnować z pracy. Teraz postanowiła poruszyć temat relacji i podzielić się swoimi przemyśleniami na temat tego, jak często postrzegamy związki. Przy okazji odniosła się do jednego z popularnych mitów, który – jak zauważyła – wciąż jest obecny w społeczeństwie.

Zawsze mnie fascynuje ten mit, że faceci sukcesu szukają kobiet, które nie pracują, nie mają zdania i siedzą cicho, żeby on mógł w domu odpocząć. Jakby kobieta była meblem z funkcją wyciszania, a relacja pakietem all inclusive z opcją masażu ego. Jeśli twoją główną kwalifikacją w związku jest to, że jesteś łatwa w obsłudze, to prędzej czy później zostaniesz wymieniona na nowszy model. Taki sam, tylko z mniejszym przebiegiem i większym entuzjazmem. I wtedy zaczyna się prawdziwa rozmowa. Co taka kobieta ma zrobić po latach, kiedy on idzie dalej zauważyła.

Maja Bohosiewicz wprost o niezależności w związku, Fot.: Instagram @majabohosiewicz