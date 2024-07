Kasia Kowalska unika wydarzeń publicznych. Piosenkarka od wielu lat chce być kojarzona tylko ze swojej twórczości muzycznej, a nie z regularnego bywania na salonach, co też jej się udaje. Jeśli jednak Kasia zawita na jakąś imprezę, można mieć pewność że jest ona wysokiej rangi. Ostatnio gwiazda pojawiła się na 15-tych urodzinach Fundacji Polsat, które odbyły się w warszawskim Teatrze Wielkim. Artystce pod rękę towarzyszyła 13-letnia córka Ola.



O ile co do zabierania dzieci na imprezy mamy mieszane uczucia, tak pomysł promowania wspierania potrzebujących wśród nastolatków uważamy za dobry pomysł. Kasia z pewnością należy do mam, które jako ostatnie chciałyby uczynić ze swoich pociech celebrytów. Na imprezie dało się zauważyć bardzo szczerą i ciepłą relację jaka łączy mamę i córkę.



Aż miło popatrzeć na załączone zdjęcia, prawda?



