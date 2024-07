Ostatnio swoimi szczerymi zwierzeniami Agnieszka Chylińska budziła nie tylko współczucie, ale i ciekawość. Natychmiast zaczęli ją śledzić paparazzi, a gdy odkryli, że gwiazda kilka ostatnich nocy spędziła w hotelach, jedna z gazet orzekła, że Chylińska jednak rozstała się z mężem. Jej menedżerka natychmiast ucięła te plotki, mówiąc, że kiedy Agnieszka jest w trasie koncertowej, to często śpi w hotelach i nie ma w tym żadnej sensacji. Zobacz: Zdrada przyczyną kryzysu w małżeństwie

Spytaliśmy specjalistów, co sądzą o ostatnich wyznaniach piosenkarki.

Karolina Korwin-Piotrowska uważa, że takich spekulacji na temat życia prywatnego Chylińskiej będzie teraz więcej. I jest zdumiona, że znana z dyskrecji gwiazda pozwoliła sobie na taką szczerość.

"Każdy, kto zna Agę, wie, że ona ma absolutną obsesję na punkcie kontrolowania swojego wizerunku. Rzadko udziela wywiadów, a kiedy to robi, autoryzuje dokładnie każdy przecinek. Dlatego dziwię się, że dała prasie brukowej tak jasne tropy dotyczące życia prywatnego. Nie chcę gdybać, dlaczego to zrobiła, bo nie wierzę, że to jest jakaś przemyślana strategia na promowanie płyty. Ale zalecałabym więcej dyskrecji - mówi dziennikarka.