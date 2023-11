Reklama

Po 10 latach Michał Figurski wraca do Antyradia, gdzie prowadził wraz z Kubą Wojewódzkim kultowy program "Antylista". Tym razem jego radiową partnerką będzie Karolina Korwin Piotrowska, z którą poprowadzi "Najgorsze państwo świata". Kiedy będziemy mogli posłuchać pierwszy raz ich audycji? 8 stycznia. Będzie ona emitowana w Antyradiu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-10.00.



Zapytaliśmy Karolinę Korwin Piotrowską, czy nie boi się porównań do Kuby Wojewódzkiego, bo duet Figurski-Wojewódzki był legendarny. Co na to dziennikarka? Ma do tego spory dystans :).

Jestem młodsza, seksowniejsza i ładniejsza od KW - powiedziała Party.pl Karolina Korwin Piotrowska.

Czy audycja Korwin Piotrowskiej i Figurskiego będzie w jakimkolwiek stopniu podobna do tego, co robili kiedyś Wojewódzki i Figurski?

To będzie autorska wizja świata od 7 do 10 - powiedziała nam dziennikarka.

Czy Karolina cieszy się, że będzie mieć audycję z Figurskim?

Wielbimy się od lat, marzyliśmy, żeby ze sobą pracować, ziściło się dzięki uporowi szefa Antyradia - odpowiedziała dziennikarka.

Karolina dodała, że radio w żadnym stopniu nie koliduje z TVN, gdzie obecnie ma dwa programy - w TVN Style i TVN Fabuła.

Będziecie słuchać ich audycji?

Karolina Korwin Piotrowska prowadzi program "Sława" w TVN Style i "DKF" w TVN Fabuła.