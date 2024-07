W najnowszym numerze "Party" znajdziemy zestawienie najważniejszych wydarzeń ostatnich 5 lat w światowym i polskim show-biznesie. Selekcji dokonali Karolina Korwin Piotrwska i Aleksander Rogoziński, dziennikarz "Party". W kategorii "Największe Skandale" zwyciężył duet Woli & Tysio, który przez kilka tygodni miał swój własny program rozrywkowy w telewizji budzący sporo niesmaku. Panowie pokonali aferę z Weroniką Marczuk oraz wybryki Wojewódzkiego i Figurskiego. Gratulujemy.



- Dzięki programowi "Woli & Tysio..." poznaliśmy nowe znaczenie słowa "mentalne dno", a biedny i skądinąd uroczy hipopotam już na lata będzie się kojarzył tylko z kupą... szkoda - stwierdziła Karolina Korwin Piotrowska.

O ile w przypadku opinii Horodyńskiej o Węgrowskiej, która nazwała ją "kosmitą" byliśmy bezstronni (zobacz), tak w tym w pełni zgadzamy się z Karoliną. To, co zaprezentowali Woliński i Tyszka na prawdę nie przystawało do ich wizerunku, który dotychczas kojarzył się z dobrym smakiem, klasą i luksusem (przynajmniej, jak na Polskę). Ale z drugiej strony, błędy popełnia każdy. Szkoda, że niektórzy nie tylko się na nich nie uczą, ale nadal atakują za ich wypominanie.

