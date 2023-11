1 z 5

Wojciech Szczęsny zdradził, na co wydaje najwięcej pieniędzy! Za nami kolejny odcinek programu Kuby Wojewódzkiego. Tym razem, w show TVN pojawili się Artur Rojek i właśnie Wojtek Szczęsny. Bramkarz w rozmowie z dziennikarzem opowiedział m.in. o tym, jak w przeszłości, po zakończonych meczach palił papierosy i w jak doszło do tego, że napisał piosenkę dla swojej żony, Mariny. Nie zabrakło również pytań o wysokie zarobki sportowca. Kuba Wojewódzki próbował dowiedzieć się, na co Wojtek najchętniej wydaje swoje pieniądze...

