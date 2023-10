Nie jest tajemnicą, że Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor w przeszłości myśleli o przeprowadzce za granicę. Ostatecznie do tego nie doszło, ale teraz aktorka wróciła do tematu. Trudno jednak było spodziewać się, że przekaże coś takiego.

Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska będą musieli się rozstać?

Tworzą jedną z lepiej dobranych par w polskim show-biznesie, oboje mają ogromny dystans do siebie i otaczającego świata, a przede wszystkim, dostarczają fanom niezłą dawkę rozrywki. Chociaż Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska poznali się zupełnym przypadkiem i początkowo między nimi raczej nie zaiskrzyło, dziś są nierozłączni. Wychowują wspólnie dwie córeczki, które starają się chronić przed mediami.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor z córką Instagram@joannakoroniewska

Joanna i Maciej chcą jak najlepiej dla swoich pociech, dlatego trudno się dziwić, że w przeszłości myśleli o przeprowadzce do Hiszpanii. Tam byliby zupełnie anonimowi i nie musieliby bać się na każdym kroku, czy ktoś nie zrobi zdjęcia ich córkom i nie upubliczni ich wizerunku. Rozważania na temat przeprowadzki były na tyle poważne, że nawet kupili tam dom.

Ostatecznie okazało się jednak, że nie mogli znaleźć odpowiedniej szkoły dla dziewczynek, dlatego porzucili ten pomysł. Teraz w rozmowie z Pomponikiem aktorka wróciła do tematu i wyznała, że Maciej Dowbor nadal ma ogromne nadzieje na wyprowadzkę do Hiszpanii. Przyznała jednak, że sama nie wie, jak tę sprawę rozwiązać. Okazało się, że pod uwagę bierze nawet, by to jej ukochany osiedlił się w nowym miejscu, a ona by do niego dojeżdżała!

Mieliśmy zakusy, żeby zamieszkać tam (w Hiszpanii - przyp. red.) na stałe. Mój mąż nadal je ma. Nie wiem, jak to się skończy. Może on tam wyjedzie, a ja będę dojeżdżać - wyznała w rozmowie z Pomponikiem.

Póki co jednak ledwie zdążyli skończyć remont swojego mieszkania w Warszawie. Zatem jeżeli do przeprowadzki rzeczywiście dojdzie, raczej nie stanie się to zbyt szybko.