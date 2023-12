Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor znani są ze swojego poczucia humoru. Mają wielu wiernych obserwatorów na social mediach, którzy obserwują ich zabawne nagrania pełne dystansu do siebie.

Bezprawnie wykorzystano wizerunek Joanny Koroniewskiej

Joanna Koroniewska jest bardzo aktywna na swoim Instagramie. Chętnie dzieli się nowymi nagraniami i kadrami ze swojego życia. W postach widzimy naturalność aktorki, za co wielu fanów ją podziwia. Niestety nie wszyscy to doceniają. Wielokrotnie pod zdjęciami i nagraniami pojawia się hejt. Jakiś czas temu Koroniewska wstawiła fotografię bez makijażu. Pod zdjęciem jedna z obserwatorek, zarzuciła jej, że straszy ludzi i poleciła się pomalować.

Aśka, pomaluj się i nie strasz ludzi. Ktoś ci chyba wmówił, że jesteś piękna saute. A ty w to uwierzyłaś. To już nie te lata kochana - napisała złośliwie kobieta.

Joanna odpowiedziała, że nie startuję w konkursie miss. Tym razem sprawa jest poważniejsza niż tylko złośliwość i zazdrość internautów. Jedna z influencerek wysłała aktorce screeny posta, który znalazła w sieci. Joanna Koroniewska opublikowała na Instagramie długi wpis, gdzie opowiedziała o karygodnej postawie jednej z kosmetyczek, która wykorzystała jej wizerunek jako "reklamę". Opublikowała zdjęcia aktorki z paskami na oczach niczym więzień i napisała długi wywód. Zrobiła dogłębną analizę twarzy Koroniewskiej, nie wiadomo na jakiej podstawie, zapewne zdjęć, na których jak wiadomo, często wygląda się zupełnie inaczej niż w rzeczywistości.

Po części za nasz wygląd odpowiadają geny, a pozostałej części my sami - podsumowując swój post napisała kosmetyczka.

Rozumiem, że wzbudzam różne emocje - te pozytywne i negatywne. Przyzwyczaiłam się już do krytyki dotyczącej mojego wyglądu. Ale nadal pojąć nie mogę jak bezkarnie, chamsko i PUBLICZNIE można sugerować komuś, że NIE dba o siebie wystarczająco, bo nie korzysta wystarczająco z 'osiągnięć' medycyny estetycznej. - napisała na wstępie Joanna Koroniewska.

Aktorka w dalszej części posta napisała, że "ma prawo, wyglądać tak jak chce". Wyznała, że jest odporna na krytykę, także na tą związaną z jej wyglądem, ale to coś się stało to reklama działalności, która jak sądzi Koroniewska "przekroczyła wszelkie granice. Zdecydowanie jej fani zgadzają się z tym określeniem, co widać w komentarzach pod ostatnim postem.

W czasach promowania samoakceptacji, różnorodności, walki z bodyshamingiem, taka sytuacja nie mieści się w głowie! Tak - powinnismy wspierać i rozumieć kobiety, które dzięki zabiegom kosmetycznym czy operacjom plastycznym mogą odzyskać pewność siebie i poczucie własnej wartości. Ale tak samo, powinniśmy przynajmniej akceptować i szanować kobiety, które stawiają na naturalność, bo w takim wydaniu najbardziej czują się sobą!Dla osób o nieco słabszej konstrukcji psychicznej tego typu komentarze i publikacje mogą mieć tragiczne konsekwencje. Ciekawe czy ta „wspaniałomyślna ratowniczka kobiecej urody” chociaż przez sekundę wzięła pod uwagę ten aspekt swoich dosadnych uwag! - napisała poszkodowana.

Koroniewska poruszyła ważną kwestię, że nie jest królową piękności tylko aktorką, której twarz jest narzędziem pracy. Nie ma co ukrywać, że aktorstwo powinno być autentyczne, jeżeli ktoś cały czas poprawia swój wygląd poprzez operacje plastyczne, może nie dostać wielu ról. W tym zawodzie doceniana jest przede wszystkim naturalność. Wystarczy spojrzeć na Julie Roberts, która zagrała w wielu filmach dzięki talentowi i naturalnemu wyglądowi. Fani kochają ją za zmarszczki, które tylko dodają jej uroku.

Chciałabym zaznaczyć, że jestem aktorką, a nie królową piękności a moja twarz to moje narzędzie pracy. Bardzo przydaje mi się w zawodzie właśnie taka, a nie inna. W filmie, który już za chwilę pojawi się w kinach, dokładnie taka twarz była tam potrzebna. Ageizm? Mówi to coś Pani? Z panią spotkam się zapewne w sądzie, bo bezprawnie wykorzystała mój wizerunek do promocji swoich usług. Chyba że z pokorą i zrozumieniem mnie przeprosi. Wiem, że social media kochają kreację, piękne i idealne kadry, ale są też tutaj ludzie, którzy chcą i mają prawo żyć inaczej! - podsumowała Joanna Koroniewska.

Bardzo motywujące okazał się gest fanek Joanny, które postanowiły wysłać jej swoje zdjęcia, jak wyglądają naturalnie. Wszystkie kobiety łącznie z Joanną Koroniewską wyglądają pięknie, bo to właśnie natura pozwala nam na ukazania prawdziwego piękna.