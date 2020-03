Koronawirus w Polsce. Lidl wprowadza kolejne nowe ograniczenia dla klientów!

W związku z pandemią koronawirusa, która dotknęła również Polskę, Lidl postanowił wprowadzić pewne ograniczenia dla klientów, aby zapewnić im jak największe bezpieczeństwo. Lidl wprowadza dodatkowe środki bezpieczeństwa, są to m.in. ograniczenia co do liczby klientów, którzy będą mogli znajdować się w sklepie w tym samym czasie.

Wprowadzenie ograniczenia ilości osób przebywających w jednym czasie w sklepach w wybranych lokalizacjach również ma wspierać kwestie bezpieczeństwa. Będziemy obserwować na bieżąco rozwój sytuacji i reagować – przekazała Aleksandra Robaszkiewicz, rzeczniczka prasowa firmy.

Dodatkowo w każdym Lidlu dostępne są środki do odkażania, płyny antybakteryjne i rozpowszechniana jest wiedza na temat prawidłowego mycia rąk. Lidl zachęca do płacenia kartą, a nie gotówką. Dodatkowe zalecenie polega na zachęcaniu klientów do korzystania z kas samoobsługowych - wszystko dla dobra klientów sklepu, jak i dobra pracowników.

Lidl i koronawirus - wprowadzone zostaną jeszcze większe zmiany

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników, Lidl ma zamiar zainstalować przezroczyste osłony pleksi, które mają ochronić pracowników w strefach kas. Na podłogach wyznaczone zostaną również linie kas z miejscem obsługi klienta, gdzie zachowana będzie bezpieczna odległość.

Przypomnijmy, Lidl ostatnio informował swoich klientów o dodatkowych środkach ostrożności. Lidl systematycznie myje wózki sklepowe i dba o czystość w sklepie. Każdego dnia przed otwarciem sklepu rozpoczynają się porządki.

Podobne zmiany wprowadzają również inne sieci sklepów, w tym Rossmann czy Biedronka.