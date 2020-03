Gdzie i jak można zrobić test na koronawirusa? Ile kosztuje badanie na koronawirusa?

W Polsce z każdym dniem pojawia się coraz więcej osób zakażonych koronawirusem. Do tej pory osoby, które wracają z miejsc, gdzie ryzyko zakażenia było duże, ale nie mają niepokojących objawów były poddawane obserwacji, a jeśli miały styczność z osobą u której wykryto koronawirus - kwarantannie. Test na obecność wirusa SARS-CoV-2 wykonywany był jedynie w szpitalu, a próbki badało początkowo sześć specjalnie przystosowanych do tego laboratoriów. Teraz ich liczba zwiększyła się do 11! Czy testy na koronawirusa są już dostępne dla każdego? Ile kosztuje wykonanie badania na koronawirusa i gdzie można je przeprowadzić?

Testy na koronawirusa są dostępne?

Badanie na koronawirusa nosi nazwę identyfikacja RNA 2019-nCoV metodą PCR i jak informował Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski jest bezpłatnie wykonywane u wszystkich osób hospitalizowanych, u których jest podejrzenie koronawirusa.

Wobec tych osób, które są wskazane przez zalecenia, wszystkie badania są refundowane - powiedział Łukasz Szumowski w tvp.info

Jednak Szpital Zakaźny w Warszawie wprowadził rozporządzenie na mocy, którego można było zrobić test na koronawirusa w tej placówce. Za badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2 trzeba zapłacić 500 zł!

5 lutego 2020 r. wprowadza się cennik badania identyfikacja RNA 2019-nCoV metodą PCR. Koszt badania to 500 zł. Zarządzenie wchodzi w życiem z dniem podpisania – czytamy w opublikowanym zarządzeniu podpisanym przez Agnieszkę Kujawską-Misiąg, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.

Kiedy sprawa wyszła na jaw placówka zrezygnowała z pobierania opłat od osób, które chciały na własną rękę przebadać się na obecność koronawirusa. Obecnie trwają rozmowy w tej sprawie.

Powstają kolejne testy na koronawirusa!

Okazuje się, że firmy medyczne intensywnie pracują nad stworzeniem szybkiego i nieinwazyjnego testu na koronawirusa. Firma BioMaxima S.A. już stworzyła taki test, który natychmiast został zgłoszony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Ma w ciągu zaledwie 10 minut wykrywać obecność koronawirusa.

Wynik testu możliwy jest do odczytania w okienku testowym po upływie zaledwie 10 minut. Test 2019-nCoV IgG/IgM został porównany do komercyjnego PCR, a wyniki pokazują, że posiada wysoką czułość i swoistość odpowiednio w przypadku IgG 100 proc. i 98 proc., IgM 85 proc. i 96 proc. – informuje firma na swojej stronie internetowej.

