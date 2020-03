Koronawirus w Polsce, 19.03: Liczba zarażonych wzrosła do 305! Najnowsze informacje

Pandemia koronawirusa ogarnęła całą Polskę. Osoby zarażone wirusem SARS-CoV-2 znajdują się już w każdym województwie. Ministerstwo Zdrowia przekazało kolejne informacje na temat liczby zachorowań na koronawisusa w Polsce. Obecnie liczba osób, które zostały zakażone koronawirusem wynosi 305. Do tej pory na COVID-19 zmarło 5 pacjentów, którzy mieli choroby towarzyszące. 923 osoby są hospitalizowane, a 21 993 są objęte kwarantanną domową. [Materiał na bieżąco aktualizowany, sprawdź szczegóły poniżej].

Jakie są prognozy dla Polski?

Polski rząd wprowadził wiele ograniczeń, aby Polska nie powtórzyła "włoskiego schematu", gdzie liczba ofiar koronawirusa rośnie w dramatycznym tempie. Nie ma tam już miejsc w szpitalach ani kostnicach, brakuje sprzętu, lekarzy i środków ochronnych. Kostnica miejska w Bergamo pracuje 24 godziny na dobę. To najczarniejszy scenariusz, którego Polska stara się uniknąć! Stąd zamknięte kina, teatry, galerie handlowe, restauracje i kluby. Wszystko po to, aby uniknąć rozprzestrzeniania się koronawirusa!

Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski w wywiadzie dla Programu Trzeciego Polskiego powiedział, że w Polsce wykonywanych jest coraz więcej testów na koronawirusa:

W ciągu doby wykonujemy ok 1,5 tys. testów. Mamy już wykonanych 10 tys. testów. Bardzo szybko rozszerzamy bazę laboratoriów - powiedział minister.

Po zamknięciu granic Polski rozpoczęła się fala powrotów, co z pewnością w krótkim czasie przyczyni się do wzrostu liczby osób zakażonych koronawirusem. Każda osoba wracająca do Polski będzie obowiązkowo objęta dwutygodniową kwarantanną, ale w najbliższych dniach statyki mogą zmienić się dramatycznie.

Potwierdzone przypadki dotyczą: 6 osób z woj. śląskiego, 6 osób z woj. łódzkiego, 3 osób z woj. lubelskiego i po 1 osobie z woj. opolskiego, wielkopolskiego oraz świętokrzyskiego.

Sytuacja we Włoszech jest dramatyczna!

W Polsce w każdym województwie powstał tzw. jednoimienny szpital zakaźny.

Cały czas trwają pracę nad szczepionką na koronawirusa!