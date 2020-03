Koronawirus w Polsce, 18.03: ile jest osób chorych? Dziś pacjent zero opuszcza szpital!

Ministerstwo Zdrowia na bieżąco informuje o kolejnych osobach zarażonych koronawirusem w Polsce. Obecnie jest to 238 osób zarażonych COVID-19, do tej pory zmarło 5 osób!

Dziś szpital w Zielonej Górze ma opuścić pacjent zero zarażony koronawirusem, który przebywał w placówce przez dwa tygodnie od 2 marca. Ostatni test na koronawirusa wyszedł negatywnie i pacjent zostanie wypisany do domu!

AKTUALIZACJA, godz. 8.30

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 8 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Obecnie jest 246 potwierdzonych przypadków. Nowe przypadki pojawiły się: 4 osoby z woj. warmińsko-mazurskiego, 2 z woj. śląskiego i po 1 osobie z woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Polski rząd podjął zdecydowane działania, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa, a Polacy w większości poważnie podchodzą do zaleceń i starają się ograniczać wyjścia.

Ta liczba w najbliższym tygodniu na pewno będzie rosła. W podobnym tempie jak w innych krajach Europy. (...) Mam nadzieję, że to tempo wzrostu w pewnym momencie spowolni i będziemy mieli czas na leczenie pacjentów. Po to działamy w reżimie kwarantanny właściwie całego społeczeństwa. Bardzo dziękuję za dużą odpowiedzialność, którą Polacy wykazują. Dziękuję za akcję #zostańmywdomu, bo ona daje efekty. Ale przede wszystkim chciałbym podziękować całemu personelowi medycznemu - mówił minister Szumowski.

Niestety prognozy nadal przewidują w najbliższym czasie duży wzrost zachorowań, o czym mówi Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski:

Ja przygotowuję się na sytuację taką, jak w innych krajach, czyli wzrostu bardzo znacznego. Na koniec tego tygodnia, to myślę, że to będzie 1500, może trochę więcej chorych. W następnym tygodniu to może być dobrych kilka tysięcy, jak nie dochodzenie do liczby 10 tysięcy - przyznał Łukasz Szumowski w rozmowie z Dorotą Gawryluk w programie "Gość Wydarzeń".