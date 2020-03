Koronawirus w Polsce. Czy szkoły zostaną zamknięte na dłużej? Jest stanowisko Ministra Edukacji

Koronawirus w Polsce rozprzestrzenia się w coraz szybszym tempie. Ministerstwo Zdrowia podejrzewa, że największy okres zachorowań dopiero przed nami. Czy w takim razie szkoły zostaną zamknięte na dłużej niż 14 dni? Minister Edukacji, Dariusz Piontkowski zabrał głos w tej sprawie. Niestety, jego słowa nie napawają optymizmem.

Rozprzestrzeniający się koronawirus w Polsce sparaliżował pracę placówek oświatowych. W ubiegłym tygodniu polski rząd podjął decyzję o zamknięciu wszystkich szkół i uczelni na okres 14 dni. Jak przewiduje Ministerstwo Zdrowia, największy okres zachorowań dopiero przed nami. Łukasz Szumowski w rozmowie z Dorotą Gawryluk przedstawił dość pesymistyczne prognozy.

Ja przygotowuję się na sytuację taką, jak w innych krajach, czyli wzrostu bardzo znacznego. Na koniec tego tygodnia, to myślę, że to będzie 1500, może trochę więcej chorych. W następnym tygodniu to może być dobrych kilka tysięcy, jak nie dochodzenie do liczby 10 tysięcy - przyznał Łukasz Szumowski w rozmowie z Dorotą Gawryluk w programie "Gość Wydarzeń".