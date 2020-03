Unia Europejska zamyka granice na 30 dni. Decyzja zapadła we wtorek podczas wideokonferencji przywódcy 27 krajów UE. Granice mają być zamknięte na 30 dni, z możliwością przedłużenia. Co to oznacza?

By ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, uzgodniliśmy wzmocnienie naszych zewnętrznych granic poprzez wprowadzenie tymczasowych ograniczeń w podróżowaniu do Unii Europejskiej przez 30 dni - poinformował szef Rady Europejskiej Charles Michel.

Zobacz także: Minister środowiska Michał Woś zarażony koronawirusem relacjonuje przebieg choroby: "Czuję się coraz gorzej!"

Kogo nie dotyczy ten zakaz? Są pewne wyjątki

Ograniczenia obejmują tylko obywateli spoza wspólnoty. Są jednak pewne wyjątki, zakaz wjazdu na teren UE nie obejmuje członków rodzin Europejczyków, osób z kartami stałego pobytu w UE, lekarzy i naukowców, kierowców przewożących towary.