Kornelia ze "ŚOPW" świętuje wielki dzień. Gratulujemy

Kornelia i Marek ze „ŚOPW” przekazali radosną nowinę! Gratulujemy
Kornelia i Marek Różańscy szybko podbili serca widzów „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. Fani mocno trzymali kciuki za tę parę. Uczestnicy matrymonialnego eksperymentu telewizyjnego TVN postanowili po programie, że chcą być razem. Teraz Kornelia i Marek przekazali radosne wieści.
Kornelia i Marek Różańscy pojawili się w 9. edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia” i postanowili wykonać skok na głęboką wodę, mówiąc sobie „tak”, choć byli sobie obcy. W ich przypadku jednak ryzyko się opłaciło, co w przypadku matrymonialnego eksperymentu telewizyjnego nie jest regułą. Co ciekawe, w 2024 roku ponownie wzięli ślub. Najwyraźniej odkryli przepis na udany związek. A może to po prostu miłość?
Kornelia i Marek ze „ŚOPW” świętują trzecią rocznicę. Poruszające zdjęcia
W środę, 11 marca Kornelia ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” przekazała radosne wieści. Uczestniczka programu TVN opublikowała album ze zdjęciami z mężem i ujawniła, że razem z Markiem są już trzy lata. To może być spore zaskoczenie, ponieważ większość par biorących udział w matrymonialnym eksperymencie jednak decyduje się rozstać.
Trzy lata razem
Kornelia i Marek ze „ŚOPW” podbili serca widzów. Wcześniej uczestniczka nie miała szczęścia
Od samego początku 9. edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia” widzowie zauważyli, że Kornelia i Marek są idealnie dobrani. Uczestników szybko połączyła prawdziwa chemia. Nic dziwnego, że po zakończeniu programu postanowili być razem i pracować nad swoim związkiem.
Nie wszyscy wiedzą, że przed udziałem w „Ślubie od pierwszego wejrzenia” Kornelia przeszła kilka niełatwych doświadczeń. Relacja z byłym już partnerem okazała się gorzkim rozczarowaniem. Przez pewien czas myślała, że to poważniejszy związek, jednak została oszukana.
Na jaw wyszło, że mężczyzna, z którym spotykała się uczestniczka 9. edycji show, miał dziecko i kobietę, co przez długi czas utrzymywał w tajemnicy. Kornelia ze „ŚOPW” opowiedziała o miłosnym rozczarowaniu w wywiadzie dla naszej redakcji. Po tym długo była przebita i przestała myśleć o miłości.
Na szczęście wzięła udział w „Ślubie od pierwszego wejrzenia” i poznała Marka. Różańscy to dziś nie tylko ulubieńcy widzów, ale także dowód dla przyszłych uczestników show, że znalezienie w programie partnera na życie jest możliwe.
Zobacz także:
- Agnieszka ze "ŚOPW" trafiła z synkiem do szpitala. Co ze zdrowiem Grzesia?
- Adrian Szymaniak zabrał głos ws. swojego zdrowia. "Zmiotło mnie to do łóżka"
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.