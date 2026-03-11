Kornelia i Marek Różańscy pojawili się w 9. edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia” i postanowili wykonać skok na głęboką wodę, mówiąc sobie „tak”, choć byli sobie obcy. W ich przypadku jednak ryzyko się opłaciło, co w przypadku matrymonialnego eksperymentu telewizyjnego nie jest regułą. Co ciekawe, w 2024 roku ponownie wzięli ślub. Najwyraźniej odkryli przepis na udany związek. A może to po prostu miłość?

Kornelia i Marek ze „ŚOPW” świętują trzecią rocznicę. Poruszające zdjęcia

W środę, 11 marca Kornelia ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” przekazała radosne wieści. Uczestniczka programu TVN opublikowała album ze zdjęciami z mężem i ujawniła, że razem z Markiem są już trzy lata. To może być spore zaskoczenie, ponieważ większość par biorących udział w matrymonialnym eksperymencie jednak decyduje się rozstać.

Trzy lata razem napisała Kornelia Różańska.

Kornelia ze "ŚOPW" świętuje wielki dzień. Gratulujemy Instagram @kornelia.m

Kornelia i Marek ze „ŚOPW” podbili serca widzów. Wcześniej uczestniczka nie miała szczęścia

Od samego początku 9. edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia” widzowie zauważyli, że Kornelia i Marek są idealnie dobrani. Uczestników szybko połączyła prawdziwa chemia. Nic dziwnego, że po zakończeniu programu postanowili być razem i pracować nad swoim związkiem.

Nie wszyscy wiedzą, że przed udziałem w „Ślubie od pierwszego wejrzenia” Kornelia przeszła kilka niełatwych doświadczeń. Relacja z byłym już partnerem okazała się gorzkim rozczarowaniem. Przez pewien czas myślała, że to poważniejszy związek, jednak została oszukana.

Na jaw wyszło, że mężczyzna, z którym spotykała się uczestniczka 9. edycji show, miał dziecko i kobietę, co przez długi czas utrzymywał w tajemnicy. Kornelia ze „ŚOPW” opowiedziała o miłosnym rozczarowaniu w wywiadzie dla naszej redakcji. Po tym długo była przebita i przestała myśleć o miłości.

Na szczęście wzięła udział w „Ślubie od pierwszego wejrzenia” i poznała Marka. Różańscy to dziś nie tylko ulubieńcy widzów, ale także dowód dla przyszłych uczestników show, że znalezienie w programie partnera na życie jest możliwe.

Zobacz także: