Kornelia i Marek z 9. edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia” pokazali, że telewizyjny eksperyment może zakończyć się prawdziwą miłością. Dziś są szczęśliwym małżeństwem, a ich relacja przeszła próbę czasu. W rozmowie z dziennikarką Party.pl Kornelia otworzyła się i zdradziła, jak wyglądało jej życie przed programem. Codzienna harówka, samotność i bolesne rozczarowania – to tylko początek tej historii.

Kornelia z „ŚOPW” i jej trudna przeszłość

Zanim Kornelia stanęła na ślubnym kobiercu u boku Marka w popularnym programie TVN, jej życie wyglądało zupełnie inaczej. W rozmowie z Party.pl opowiedziała o tym, co przeżywała, zanim postanowiła zmienić wszystko. Jej codzienność była schematyczna i wyczerpująca – praca od 6:00 rano do 21:00 wieczorem, bez chwili na odpoczynek, relacje czy cokolwiek, co można by nazwać życiem prywatnym.

Byłam pracoholiczką przyznała szczerze.

Emocjonalne wyznania Kornelii poruszyły wielu fanów programu, zwłaszcza gdy opowiedziała o wcześniejszym związku, który zostawił w niej głęboką ranę. Została oszukana przez mężczyznę, który miał dziecko i kobietę – a ona nic o tym nie wiedziała.

Okazało się, że ten facet ma dziecko, ma kobietę. No trochę mnie to też podłamało gdzieś tam. I dlatego może właśnie też poszłam do tej drugiej pracy, tak właśnie w ten wir pracy. Żeby odreagować i zająć się tym wszystkim(...) Później właśnie jak rok pracowałam tak cały czas, to w sumie stwierdziłam, że może jednak coś trzeba zmienić i może właśnie ten program coś zmieni przyznała Kornelia.

I zmienił. A co jeszcze nam wyznała? Przekonajcie się sami! Całą rozmowę z Kornelią i Markiem ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” znajdziecie poniżej.

