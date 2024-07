Ostatnio pisaliśmy o tym, że Kora zażądała od producentów programu "Must be the Music" większej gaży za udział w drugiej serii show. Teraz wiemy już na co gwieździe polskiej piosenki były te pieniądze.

Jak poinformował magazyn "Świat & Ludzie" Kora zdecydowała się zakupić nowy dom. Posiadłość zlokalizowana jest w Sopocie, nad samym morzem. Apartament jest gotowy i przygotowany do zamieszkania, dlatego piosenkarka chciałaby jak najszybciej zakończyć transakcję, aby jeszcze tego lata rozkoszować się wczasami nad Bałtykiem.

