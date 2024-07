Wojciech Szczęsny podczas meczu AS Roma kontra FC Barcelona musiał zejść z boiska już po 50 minutach gry. Dlaczego? Polak został kopnięty przez Luisa Suareza! Urugwajczyk (znany ze swoich agresywnych zachowań na boisku - zdarzyło mu się ugryźć przeciwnika!) trafił bramkarza w dłoń. Wojciech Szczęsny musiał zejść z boiska. Prawdopodobnie ma wybity palec.

Kariera Wojciecha Szczęsnego



To duża strata dla AS Roma, ponieważ Szczęsny jest cenionym zawodnikiem i jak donoszą sportowe media, po przejściu z Arsenalu Londyn zbiera same pochlebne opinie. Nie wiadomo, jak długo Szczęsny będzie musiał pauzować - być może kilka tygodni. A to znaczy, że nie tylko nie stanie w bramce AS Romy, ale też nie wystąpi w meczach polskiej reprezentacji. To nie pierwsza taka kontuzja w karierze piłkarskiej Polaka. W sezonie 2010/2011 bramkarz musiał opuścić przedwcześnie boisko podczas meczu - również z Barceloną. Uszkodził sobie ścięgno po uderzeniu Daniego Alvesa.

Trzymamy kciuki za szybką poprawę zdrowia! Marina na pewno dobrze zajmie się narzeczonym.



