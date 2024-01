W związku z ostatnimi rewolucjami, jakie zaszły w "Pytaniu na śniadanie", wśród widzów zapanowało niemałe poruszenie. Nie wszyscy bowiem zgadzają się z wdrażanymi zmianami. W końcu władze musiały interweniować i na oficjalnym profilu formatu pojawił się ważny komunikat.

Chociaż widzowie spodziewali się zmian w Telewizji Polskiej, a w tym w "Pytaniu na śniadanie", ostatecznie nie byli na nie przygotowani. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że już nie zobaczymy części prowadzących śniadaniówki, co spotkało się ze skrajnym odbiorem. Władza szybko też zaczęła zapełniać luki i zapraszać do "PnŚ" nowe duety.

Zobacz także: Opczowska zabrała głos po utracie pracy w "Pytaniu na śniadanie". "Wietrzę głowę i nie patrzę wstecz"

W sobotę, 20 stycznia, w sieci zaczęły pojawiać się informacje o tym, że do zespołu formatu dołączą Klaudia Carlos i Robert El Gendy. Wieczorem śniadaniówka potwierdziła te doniesienia, oficjalnie przedstawiając parę prowadzących na swoim Instagramie. We wpisie pojawił się także krótki, ale wymowny komunikat.

Szefostwo postanowiło jasno zareagować na gorzkie komentarze, jakie zaczęły pojawiać się w sieci, w których internauci dobitnie wyrażali swoje niezadowolenie nad wdrażanymi zmianami. Poinformowano, że wszelkie wpisy, zawierające skandaliczną treść, będą natychmiast usuwane.

Jednak i tym razem odbiorcy nie zamierzali odpuszczać i zostawili pod postem mnóstwo ostrych komentarzy.

I to jest demokracja? W jedną stronę można pluć jadem, w drugą nie

A co prawda boli? Teraz to jest drugi TVN, telewizja Tuska, który nawet zabiera nam prawo oglądania ludzi ze starej ekipy, których chcemy

