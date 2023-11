2 z 3

Meghan stale rywalizuje z Kate. Najnowszym powodem do wojny między kobietami, jak donosi The Sun, jest biżuteria po księżnej Dianie. Obie kobiety ostatnio prześcigają się w uzupełnianiu swoich stylizacji klejnotami z kolekcji Lady Di. Kolejnym powodem do niezgody jest kwestia wychowania dzieci. Meghan krytykuje metody wychowawcze Kate, a ta jest załamana z tego powodu. W końcu jest uważana za świetną i troskliwą matkę. Żona Harry'ego zarzuca jej, że za często korzysta z niani i pozwala swoim dzieciom decydować co zjedzą danego dnia. O tym konflikcie już od dawna wiemy, pojawiają się jedynie nowe powody do kłótni. Ale o co chodzi z Camillą?