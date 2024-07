Doda od początku swojej kariery wzbudza sporo emocji w środowisku katolickim. Po głośnej "aferze z Bibilią" sama przyznała, że jest "ofiarą religijnych oszołomów", co tradycyjnie mocno odbiło się w mediach. Do tego stopnia, że co jakiś czas jej koncerty w mniejszych miejscowościach są oprotestowane przez wiernych kościoła katolickiego.

Wczoraj Doda grała koncert w okolicach Częstochowy, czyli miejsca dość istotnego dla katolików. Na szczęście była to impreza zamknięta, więc żadni nadgorliwcy nie protestowali. Za to Doda zainspirowana miejscem, w którym przybywa oddała się medytacji w zaciszu pokoju hotelowego. Piosenkarka wrzuciła fotkę siedząc na dużym łóżku wystylizowana jak do jasełek.

Ciekawe czy i tym razem znajdą się jacyś chętni do protestów?

