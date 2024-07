Choć Berlin Fashion Week, to z pewnością nie to samo, co Tydzień mody w Paryżu, czy Mediolanie, zaprezentowanie się u naszych zachodnich sąsiadów to wspaniała okazja, by wybić się z polskiego podwórka.

Już po raz kolejny podczas berlińskiego tygodnia mody zaprezentował się Mariusz Przybylski. Jego ostatni lipcowy pokaz został bardzo ciepło przyjęty.

Tym razem prezentacja nie miała miejsca na wybiegu, ale w hotelu Kempinsky. W jego podwojach znalazło się wielu pasjonatów mody, a także m.in. ambasador Polski w Niemczech Adam Prawda.

To nie koniec polskich akcentów za zachodnią granicą. Dziś wieczorem zaprezentowanie zostanie nowa kolekcja Dawida Tomaszewskiego. Także w otwartym specjalnie z tej okazji showroomie prezentują się polscy twórcy, m.in.: Maldoror i Sylwia Rochala.

