Kolejny włoski przystojniak w "Dziewczynach z Dubaju"! Mamy pierwsze zdjęcia aktorów z planu

Według produkcji film "Dziewczyny z Dubaju" ma być najbardziej skandalizującym obrazem przyszłego roku. Czy tak będzie? Na razie wiemy na pewno, że może to być jedną z najgorętszych premier w polskim kinie. Do wyjątkowo przystojnej męskiej obsady dołączył właśnie Iacopo Ricciotti. Kolejny Włoch jest nie tylko przystojny, ale i bardzo sympatyczny, co udowodnił w krótkim nagraniu na Instagramie.

A my mamy dla Was również pierwsze zdjęcia aktorów z planu "Dziewczyn z Dubaju"! Zobaczcie.

Nowy aktor na planie "Dziewczyn z Dubaju"

Jak się dowiadujemy, na planie "Dziewczyn z Dubaju" pojawiają się nowe międzynarodowe gwiazdy. W obsadzie już wcześniej znaleźli się Giulio Berruti, Andrea Preti, czy Luca Molinari. Teraz dołączył do nich Iacopo Ricciotti. "Dziewczyny z Dubaju" będą dla przystojnego Włocha pierwszym pełnometrażowym filmem.

Nie mogę się już doczekać, by zacząć pracę nad filmem - wyznał w krótkim nagraniu opublikowanym na profilu instagramowym Dody, która jest producentką filmu. Jak dodał, będzie to jego pierwsza wizyta w naszym kraju.

Pierwsze zdjęcia z planu filmu "Dziewczyny z Dubaju"

Produkcja pokazała pierwsze zdjęcia z planu filmu. Nie mogło na nich zabraknąć producentki - Doroty Rabczewskiej.

Mat. prasowe

Kto tu jest największą gwiazdą?

Mat. prasowe

O czym jest film "Dziewczyny z Dubaju"?

O czym jest film? Jego bohaterką jest Emi. Ambitna dziewczyna marzy o wielkiej karierze i... nadarza się okazja. Najpierw sama staje się ekskluzywną damą do towarzystwa, potem - na zaproszenie arabskich szejków - werbuje polskie piękności: miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. A przy okazji odkrywa też mroczną stronę tego luksusowego świata.

Oparte na prawdziwych wydarzeniach „Dziewczyny z Dubaju” zdemaskują hipokryzję polskiego show biznesu i ujawnią całą prawdę na temat tzw. „afery dubajskiej”, w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu, czy sportu - zapewniają producenci.

W obsadzie filmu zobaczymy wiele gwiazd. Poza włoskimi przystojniakamia, również Katarzynę Figurę, Jana Englerta, Beatę Ścibak-Englert, Kasię Sawczuk, Olgę Kalicką, Annę Karczmarczyk, czy Paulinę Gałązkę. Film reżyseruje Maria Sadowska, a producentami są Dorota Rabczewska-Stępień i jej mąż Emil Stępień .

Premiera filmu planowana jest na 22 stycznia przyszłego roku.