W nowym sezonie „M jak miłość” na widzów czeka kolejny ślub! Robert Moskwa, który gra Artura Rogowskiego pochwalił się zdjęciem w eleganckim garniturze. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby fotografia nie została zrobiona przed kościołem w Grabinie! To oznacza kolejny ślub w rodzinie Mostowiaków? Kto tym razem stanie przed ołtarzem?

Kto weźmie ślub w "M jak miłość" po wakacjach?

Tuż przed wakacjami mogliśmy zobaczyć wesele Uli i Bartka, które mimo wielu kontrowersji, w końcu doszło do skutku. Teraz okazuje się, że kilka par zgodnie z zapowiedzią będzie chciało zalegalizować swój związek. Dyskusję na ten temat wywołał Robert Moskwa, który pokazał zdjęcie przed kościołem w Grabinie i napisał:

Potrafią człowieka ubrać ???? @mjakmilosc.official :) ???????? trochę jak czlonek ochrony jakiegoś Prezydenta ???????? - wyznał na Instagramie Robert Moskwa.

Być może chodzi o ślub Izy i Marcina. W końcu para już od dłuższego czasu przygotowuje się do wesela, które ma się odbyć w siedlisku. Jednak na drodze do ich szczęścia stoi Artur, który obecnie jest na wolności. A może chodzi o ślub kogoś innego?

Z całą pewnością będzie to osoba z rodziny Mostowiaków lub blisko związana z rodziną, skoro Artur Rogowski będzie jednym z gości. Może to być też ślub Zosi Kisielowej i Roberta, co prawda para ciągle boryka się z problemami, ale w miłość kobiety do "casanovy" trudno wątpić! Kolejną i najbardziej zaskakującą parą byliby Lilka i Mateusz, oboje już zapowiedzieli, że jak tylko wkroczą w dorosłość - wezmą ślub!

Jak sądzicie, o którą parę chodzi?

Do ślubu szykują się też Iza i Marcin

