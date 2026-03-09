Po drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" widzów rozgrzały emocjonujące komentarze na temat relacji Kamila Nożyńskiego i Izabeli Skierskiej. Para ta występuje razem w tanecznym show Polsatu i przyciąga uwagę zarówno swoim talentem, jak i zachowaniem na parkiecie. Fani "Tańca z Gwiazdami" zauważyli między nimi wyjątkową chemię, co natychmiast wywołało falę plotek. To nie byłaby pierwsza taka sytuacja w historii programu, a aktor nie ukrywa, że jest oczarowany Izą Skierską...

Widzowie o Kamilu Nożyńskim i Izabeli Skierskiej w "Tańcu z Gwiazdami"

Nie od dziś wiadomo, że taneczne treningi oraz wspólne występy w "Tańcu z Gwiazdami" sprzyjają nawiązywaniu bliskich relacji. Program przez lata stał się początkiem wielu romansów i związków. Po programie małżeństwem zostali chociażby Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel, choć ten związek nie przetrwał próby czasu, ale narodził się właśnie w tanecznym show. Potem pojawiały się spekulacje na temat rzekomego romansu Rafała Maseraka z Małgorzatą Foremniak czy bliskiej relacji Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza.

W nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" internauci zwrócili uwagę na Kamila Nożyńskiego i Izabelę Skierską i sugerują, że jest widoczna między nimi chemia, którą widać w spojrzeniach, drobnych gestach i uśmiechach. Co więcej, Kamil Nożyński nie ukrywa, że jest oczarowany osobą Izabeli i sposób, w jaki o niej mówi, sprawia, że plotki na temat ich relacji przybierają na sile z każdym odcinkiem. Internauci nie przebierają w słowach, wyrażając swoje zdanie na temat relacji Kamila Nożyńskiego i Izabeli Skierskiej w mediach społecznościowych.

Nie chcę nic mówić, ale Iza i Nożyński mają się ku sobie. Dobra, Nożyński zabujał się w Izce.

Co więcej, spekulacje na temat rzekomej relacji pary miała podsycać sama prowadząca, Paulina Sykut-Jeżyna, co nie do końca spodobało się widzom:

Nie wiem, dlaczego Pani Sykut podsyca jakimiś tekstami i podjudza… To nie jest smaczne

Mówiła, że Iza jest ważna dla Kamila, śmiała się… To samo robiła przy Kaczorowskiej i Rogacewiczu, z tym że oni ogłosili związek, a tu nic takiego nie wypłynęło z ust Izy i Kamila i nikt nie wie, co tak naprawdę ich łączy, a najpewniej szczera przyjaźń.

Kamil Nożyński i wyjątkowy gest w stronę Izabeli Skierskiej

W komentarzach zawrzało i wygląda na to, że spekulacje na temat tej pary szybko nie ucichną, szczególnie po tym, jak aktor napisał piosenkę dla Izabeli:

Kamil super piosenka, wpada w ucho, świetny gest w stronę Izy wow, mega urocze

Fajny ten tekst utworu, świetna aranżacja. Taki piękny gest w stronę partnerki tanecznej

Sądzicie, że Izabela Skierska i Kamil Nożyński mają szansę zajść daleko w "Tańcu z Gwiazdami"?

