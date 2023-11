Kolejny sezon „M jak miłość” rozpocznie się już 10 września! Na widzów serialowego hitu Dwójki czekają prawdziwe emocje, których zapowiedzi w mediach społecznościowych aktorzy, zdradzali przez całe wakacje.

Ważnym dodatkiem do „M jak miłość” są "Kulisy serialu”, które od nowego sezonu mają zmienioną godzinę emisji. Widzom spodoba się taka zmiana? Przeczytajcie pierwsze komentarze...

Małgorzata Pieńkowska, którą widzowie doskonale znają z roli Marysi Rogowskiej poinformowała na Instagramie, że od nowego sezonu „Kulisy serialu M jak miłość” będą emitowane przed serialem:

W nagraniu, które możemy obejrzeć aktorka dodaje:

Dzień dobry kochani, zapraszam was na nowy sezon serialu "M jak miłość". Kulisy będą wyjątkowo inne, więc może smaczniejsze. Jestem pewna, że smaczniejsze, ponieważ będą przed serialem, więc serdecznie was zapraszamy. A ja właśnie zabieram się do... Dowiecie się w kulisach właśnie! Będę szwenkierem, pa!