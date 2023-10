Kolejna zmiana w "Dzień Dobry TVN". Ta wiadomość rozczaruje widzów

Program "Dzień Dobry TVN" w ostatnich miesiącach przechodzi prawdziwą rewolucję. Zapowiadana odmiana nastąpi nie tylko we wnętrzach studia telewizyjnego, ale również wśród prowadzących i w kwestiach organizacyjnych, jak godzina czy czołówka. Teraz w końcu ujawniono dokładne modyfikacje. Zmiany w "Dzień Dobry TVN" Miniony sezon programu " Dzień Dobry TVN " bez wątpienia jest przełomowy. Najpierw Filip Chajzer ogłosił, że ze względu na problemy zdrowotne znika ze śniadaniówki, a potem media obiegła informacja, że stacja pożegnała się z kolejnymi prowadzącymi. Pracę stracili Agnieszka Woźniak-Starak , Andrzej Sołtysik, Małgorzata Rozenek-Majdan , Anna Kalczyńska oraz Małgorzata Ohme . Zapowiedziano też remont studia i całkiem nową odsłonę show od września. Teraz ujawniono, co się zmieni. Zobacz także: Małgorzata Ohme o kulisach zwolnienia z "Dzień Dobry TVN". Wyznała: "Przeżywałam fazy gniewu" Serwis "Wirtualne Media" poinformował, że od września program "Dzień Dobry TVN" będzie codziennie emitowany od godziny 7:45 , czyli kwadrans wcześniej, niż do tej pory. Co więcej, godzina ta będzie stała bez względu na dzień tygodnia, co oznacza, że w weekendy śniadaniówkę będzie można oglądać wcześniej niż konkurencyjne " Pytanie na śniadanie ". Show TVP w weekendy zaczyna się bowiem o 7.55, chociaż na co dzień emitowane jest od 7:30. Wiadomo też już, że w nowym sezonie pojawią się jedynie trzy pary prowadzących . Będą to oczywiście Dorota Wellman i Marcin Prokop, ale także Paulina Krupińska i Damian Michałowski oraz Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. Będą oni przeprowadzać rozmowy w całkiem nowym studiu, w którym zmieni się układ, a także meble oraz dodatki. Zobacz także: Dorota Wellman zadebiutowała...