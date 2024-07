Zaledwie wczoraj pisaliśmy o rozstaniu Krzysztofa Ibisza z Pauliną Piosik. Według doniesień prasowych ich związek rozpadł się przez pracę prezentera. Niestety, wszystko wskazuje na to, że to nie koniec złych doniesień dotyczących Krzysztofa Ibisza. Jak donosi "Fakt", dziennikarz najprawdopodobniej nie poprowadzi tanecznego programu "Get to Dance".



Ibisz miał pojawić się w show razem z Katarzyną Cichopek, jednak władze Polsatu zastanawiają się czy nie rozdzielić słynnego duetu. Tabloid dowiedział się, że producenci wolą, żeby młodzieżowy program poprowadził ktoś młodszy, kto odnajdzie wspólny język z występującymi uczestnikami. Wybór padł ponoć na Macieja Dowbora. Słusznie?

