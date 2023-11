Sięgaj jak najczęściej po kolorowe warzywa i owocowe, blenduj je, miksuj i wyciskaj – niech oddadzą ci swoją witaminową moc! Koktajle są lekką, ale sycącą przekąską i dostarczają mnóstwo witamin, minerałów i błonnika w najlepszej postaci. Odpowiednio dobierając kolorowe składniki, dostarczysz organizmowi to, czego mu akurat najbardziej brakuje. Wczesną wiosną najbardziej deficytowe są m. in. witamina A, C, D i E oraz kwas foliowy. Potrzebujesz też więcej selenu, potasu, cynku i żelaza. Wszystkie te substancje wzmacniają siły witalne, poprawiają odporność, a także sprawiają, że skóra i włosy odzyskują dawny wigor.

Dlaczego warto pić koktajle?

Wypróbuj! Koktajl z nutą imbiru

Składniki (na 2 porcje)

średnie słodkie jabłko, duża marchewka, pomarańcza, sok z 1/2 cytryny, ok. 100 ml wody, 1/2 łyżeczki imbiru, szczypta chili i kardamonu, łyżka oleju lnianego

Przygotowanie:

Obierz marchewkę, pomarańczę i jabłko (usuń pestki), pokrój je na mniejsze kawałki. Zmiksuj, dodaj sok z cytryny, wodę i przyprawy.

Warto wiedzieć: trio kardamon, imbir i chili świetnie rozgrzewa i łagodzi problemy żołądkowe. Koktajl ten dostarcza też organizmowi sporo antywirusowych witamin.

