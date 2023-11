1 z 4

A jednak! Iza (Adriana Kalska) wreszcie powie Marcinowi (Mikołaj Roznerski), że to on jest ojcem jej córeczki! Historia Izy i Marcina to jeden z najgorętszych wątków w "M jak miłość". Fani serialu doskonale wiedzą, że Skalska bardzo długo ukrywała, że ma dziecko z Chodakowskim. Iza zgodziła się nawet, żeby to Artur oficjalnie został ojcem jej córki. Niestety, sprawy mocno się skomplikowały i teraz Iza stała się ofiarą swojego męża psychopaty. Artur zrobi wszystko, żeby Marcin nie odebrał mu Izy i Mai- w sądzie pokazał nawet sfałszowane wyniki badań DNA, a teraz postanowił wywieźć żonę i córkę z Warszawy.

Co wydarzy się w nowych odcinkach "M jak miłość"? Zobaczcie, jak będzie wyglądać poruszajaca rozmowa Izy i Marcina! Skalska przyzna, że to Chodakowski jest ojcem Mai!

