Klaudia Halejcio pokazała romantyczne zdjęcie z partnerem i zaskoczyła szczerym wpisem! 

Klaudia Halejcio opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie z ukochanym i zdecydowała się na bardzo szczere wyznanie o swoim związku. Piękna aktorka razem z partnerem już od kilku dni wypoczywają na rajskich wakacjach- para na majówkę wybrała się na Seszele. Klaudia Halejcio chętnie pokazuje w sieci zdjęcia i relacje z wyjazdu, a teraz opublikowała romantyczną fotkę z Oskarem! Sprawdźcie, co napisała o ich relacji.

Klaudia Halejcio już od blisko dwóch lat tworzy szczęśliwy związek ze swoim partnerem. Aktorka bardzo chroni swoje życie prywatne, ale jakiś czas temu zdradziła, że poznała Oskara przez wspólnego znajomego. Ukochany Klaudii Halejcio jest biznesmenem, który raczej unika życia publicznego i rzadko pojawia się na zdjęciach swojej partnerki. Teraz jednak para zrobiła wyjątek i zdecydowała się na romantyczną fotkę, którą Klaudia Halejcio pokazała swoim fanom. Aktorka w krótkim wpisie na Instagramie wspomina początki swojego związku, kiedy między nią a Oskarem zaczęło rodzić się uczucie.

Internauci są zachwyceni zdjęciem i wpisem Klaudii Halejcio.

- Piękne zdjęcie 😍😍 udanego urlopu 😍😍😍❤️

- Wspaniale 😍 Takie chwile tylko dla siebie to podstawa szczęśliwego związku 🔥 szczęśliwi rodzice to szczęśliwe dzieci, odwrotnie się nie da! 💁🏻‍♀️

- Cudownie! ❤️❤️❤️ Miłość jest bezcenna! Należy ją pielęgnować, pomimo wszystko! 👏

- Pięknie 😍 Nie ma to jak romantyczny wyjazd we dwoje, a dziadkowie niech nacieszą się wnusią 🙌