Klaudia Halejcio zatrudniła ekipę, żeby udekorowała jej luksusową willę na Wielkanoc

Nadchodzące święta wielkanocne to dla Klaudii Halejcio idealny powód do tego, by wystroić luksusową willę, której wartość szacuje się na dziewięć milionów złotych. Gwiazda bez dwóch zdań posiada jedną z najbardziej imponujących nieruchomości w show-biznesie. Warto przypomnieć, że celebrytka ma na warszawskim Ursynowie do dyspozycji ponad 520 metrów kwadratowych. Marmurowe wnętrze z dodatkami wykonanymi z drewna wysokiej jakości robią wrażenie. Ten pałac jest projektem renomowanej pracowni architektonicznej. Nic dziwnego, że Klaudia Halejcio potrzebowała pomocy, żeby przygotować swoją rezydencję na Wielkanoc. W jej willi pojawiła się ekipa dekorująca.

Zatrudniona ekipa dekoruje willę Klaudii Halejcio. Pomaga też "najlepsza dekoratorka", Nel

Wygląda na to, że Klaudię Halejcio pochłonęła już przedświąteczna gorączka. Nie jest żadną tajemnicą, że gwiazda przykłada dużą wagę do tego, jak prezentuje się jej luksusowa willa. Celebrytka zdradziła, że w tym roku Wielkanoc będzie organizowana właśnie w jej warszawskiej rezydencji. Specjalnie z tej okazji zaprosiła do domu ekipę, którą zatrudniła, by pomogła jej w dekorowaniu wnętrz.

Instagram @klaudiahalejcio

Dzisiaj, słuchajcie, tutaj z ekipą robimy dekoracje wielkanocne. Robimy, zobaczcie, taką dekorację na stół. Zrobimy zdjęcia, ale generalnie już się przygotowuję pod święta, które będą u nas. Także zdradzę Wam fajne patenty - ujawniła Klaudia Halejcio.

Przy okazji pokazała też malutką Nel, która nieco zagubiła się wśród świątecznych ozdób. W pewnym momencie paczka z kolorowymi pisankami przykleiła się jej do buta. Na szczęście Klaudia Halejcio natychmiast pomogła swojej córeczce.

Instagram @klaudiahalejcio

Najlepsza dekoratorka. Jajka Ci się przykleiły! Chodź tu - zawołała gwiazda.

Jak zdążyliśmy się przekonać, że gdy Klaudia Halejcio przygotowuje swoją willę na święta, to nie ma żartów. Przed Bożym Narodzeniem w jej ogrodzie pojawił się nawet podnośnik, który wynajęła, by móc przystroić posiadłość. Stół wigilijny natomiast był już ozdobiony już tydzień przed świętami. Nic dziwnego, że teraz o jej dom dba profesjonalna ekipa. Warto przypomnieć, że w warszawskiej nieruchomości wiecznie trwają remonty. Niedawno Klaudia Halejcio pokazała minimalistyczną łazienkę.

Instagram/@klaudiahalejcio

Z niecierpliwością czekamy na serię świątecznych zdjęć od gwiazd, które na pewno nie zapomną, by podzielić się wyglądem wnętrz domów w Wielkanoc. Trzeba przyznać, że w grudniu furorę zrobił salon Małgorzaty Rozenek-Majdan. Być może czas na Klaudię Halejcio?